Op weg naar Qatar zoekt Vermaelen zijn laatste club

De dorpsjongen uit Stabroek is een wereldburger geworden. Na een reis langs vijf topsteden zoekt Thomas Vermaelen op zijn 36ste een laatste project. Draagt zijn voorkeur weg: een plek met een Japanse supermarkt.

Afscheid nemen doet pijn. Polly Rose Parsons, de Engelse vrouw van Thomas Vermaelen, schreef: “Wat een geweldig avontuur in Japan!” De laatste acht plaatjes op haar Instagram-account zijn een ode aan het land waar ze twee jaar de tijd van haar leven heeft gehad, met haar man en zonen Ace en Raff. Het gezin heeft er een toeristische afscheidstournee op zitten in hun wonderland, van mediteren in Kyoto over de schrijnen van Meiji-Jingu tot Shibuya Crossing, de iconische oversteekplaats in Tokio. Aan het fotomateriaal te oordelen was een jaartje langer in Japan zeker geen straf geweest.

Vermaelen en zijn gezin hadden er hun rust gevonden. Zo zei hij vorig jaar: “Japan is een ongelooflijke verrijking geweest. Ik ben hier graag. Het leven, de cultuur, het is ons hier enorm bevallen.” Zijn contract bij Vissel Kobe wordt echter niet verlengd. Hij speelde er aan de zijde van Andrés Iniesta, coryfee van Barcelona.

Geen voorkeur voor België

De komende maanden beslist Vermaelen waar hij de zon voortaan op wil zien komen. Op zijn 36ste gaat de gelouterde verdediger op zoek naar een laatste uitdaging, een tussenstop in zijn missie voor Qatar want op het WK volgende winter wil hij erbij zijn. Het is wachten op concrete bewegingen.

Een terugkeer naar België hoort naar verluidt niet bij zijn prioriteiten, maar hij houdt met alle scenario’s rekening. In de zomer van 2019 was hij even in beeld bij Anderlecht. Vincent Kompany, toen nog speler-trainer, polste zijn collega-Rode Duivel maar kreeg geen bevredigend antwoord. Vermaelen: “Er is heel even contact geweest met Kompany. Maar Anderlecht is voor mij nooit echt een optie geweest. Een avontuur in Japan sprak mij heel erg aan. Dit was de uitdaging die ik wilde. Bovendien kon ik er een contract voor twee en een half seizoen tekenen, geen evidentie gezien mijn leeftijd.”

De enige wrange nasmaak die Vermaelen aan de transfer naar Vissel Kobe heeft overgehouden is de juridische strijd om een verdoken commissie van 750.000 euro. De Italiaan Simone Rondanini was als ‘service agent’ betrokken bij de deal. Hij spande een zaak aan tegen Sports Entertainment Group, het makelaarsbureau dat de belangen van Vermaelen behartigde.

Hij nam een telefoongesprek op met SEG-eigenaar Kees Vos, waaruit bleek dat er een som van 750.000 zou worden weggesluisd die eigenlijk voor Vermaelen was bestemd. Rondanini deelde het audiobestand met de verdediger. Vermaelen was aangedaan door het voorval (Vos was de getuige op zijn huwelijk). SEG betwist de beweringen van Rondanini.

Thomas Vermaelen: "Ik heb toch het idee dat er geen gezondere eetcultuur bestaat dan de Japanse." Beeld BELGA

Weg op zijn vijftiende

Vermaelen is ondertussen zeventien jaar prof. Op zijn vijftiende liet hij het ouderlijke nest in polderdorp Stabroek, nabij Antwerpen, achter voor het grote avontuur in Amsterdam. Hij verhuisde van Germinal Beerschot naar Ajax. In 2004 brak de loodgieterszoon er door in de eerste ploeg. De start van zijn tournee langs wereldsteden: negen jaar in Amsterdam (tussenstop in Waalwijk), vijf jaar Londen (bij Arsenal), vier jaar Barcelona, tussenin een jaar Rome (bij AS Roma) en daarna dus Kobe.

Tijdens zijn periode bij Arsenal leerde hij zijn vrouw Polly Parsons kennen, model, actrice en tv-presentatrice. In 2017 trouwden ze. Zij liet haar carrière staan voor een nomadenbestaan als voetballersvrouw. Vanuit de verte is Londen blijven roepen. Tijdens vakanties en internationale toernooien keert Parsons altijd terug naar de heimat. Straks zal voor het laatst het voetbal de bestemming bepalen. Aan het eind verlangt zij haar zeg te kunnen krijgen.

De voorbije maanden hebben ze het aan de keukentafel regelmatig over hun toekomstplannen gehad. Zo vertelde hij onlangs in De Morgen: “Waar we ook belanden, het eerste wat we gaan doen is een Japanse supermarkt in de buurt zoeken. Ik heb toch het idee dat er geen gezondere eetcultuur bestaat dan de Japanse. Bepaalde ingrediënten en gewoontes zijn echt goed voor je lichaam. Daar willen we ook in een ander land van blijven genieten.”

Brussel? Antwerpen? Engeland? Spanje? Italië? Een andere exotische bestemming? Gezien zijn leeftijd en blessureverleden beseft Vermaelen dat hij niet meer de meest gewilde speler ter wereld is, maar hij laat alles op zich afkomen. Zijn telefoon staat open voor suggesties.