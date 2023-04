Op veel transfergeld moet Standard ook komende zomer niet rekenen

Standard moest gisteren voor de licentiecommissie verschijnen om klaarheid te scheppen over de investeringen van 777 Partners, de Amerikaanse eigenaars van de club. Die is er gekomen. Op 19 april horen de Rouches het definitieve verdict, maar in principe slagen ze in eerste zit. Daarmee zou er een einde komen aan een tijdperk van financieel wanbeleid. Vanuit Miami kijkt 777 tevreden toe. De gaten zijn gedicht en met een topachtplaats zou de sportieve doelstelling worden behaald. Maar hoe moet het verder?

De ambitieuze Ronny Deila vroeg onlangs om duidelijke (transfer)budgetten. “Ik weet dat we beter willen doen, maar niet of er meer middelen beschikbaar zullen zijn”, klonk het midden maart. “We zijn er volop mee bezig, het is nog een kwestie van finetunen”, verduidelijkt Pierre Locht. De CEO van Standard wil geen valse hoop geven. “Er zal budgettair niet veel veranderen in vergelijking met dit seizoen.”

Standard blijft verder bezuinigen. De laatste drie jaar werd de loonmassa al drastisch gereduceerd. In 2019-2020, het laatste jaar met Michel Preud’homme aan het roer, bedroeg die 38,9 miljoen euro. Het voorbije boekjaar was dat 28,9 miljoen.

En wat met Deila? De populaire T1 is close met sportief directeur Fergal Harkin en staat tot 2025 onder contract. Tegelijkertijd acht hij het niet onmogelijk dat hij na dit seizoen andere oorden opzoekt. “A priori kun je niet uitsluiten dat hij bij een mooie opportuniteit vertrekt”, zegt Locht. “Maar Deila ziet dat hij hier iets moois kan uitbouwen.”

Geen aankoopopties

Op dit moment zijn Philip Zinckernagel en Steven Alzate de beste spelers van Standard. Het duo is echter gehuurd. Men wil met name Zinckernagel overtuigen om te blijven. De Deense stilist is graag in Luik, maar geldt ook als een gegeerd speler. Een van de geïnteresseerden is het Italiaanse Genoa, dat eveneens in handen is van 777.

“Van de interesse van Genoa hebben wij niets vernomen”, geeft Locht aan. “Feit is dat we geen aankoopopties op Zinckernagel en Alzate hebben. We zullen dus later moeten kijken of er nog onderhandelingen mogelijk zijn. Beide spelers sluiten een toekomst bij Standard niet uit. Een Europees ticket zal daarbij belangrijk zijn.”

De Amerikaanse filosofie bestaat uit het aantrekken van jonge, goedkope spelers op wie ze meerwaarde kunnen creëren. Een voorbeeld is Ibe Hautekiet (20), die in januari overkwam van Club NXT. “We zullen er toch over moeten waken dat we een aantal ervaren spelers hebben die de jonge kern kunnen omkaderen”, geeft Locht nog aan. “Onze doelstelling is play-off 1 en dat lukt niet enkel met jongeren.”