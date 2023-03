Op naar coëfficiëntrecord morgen? Gift Orban effent pad richting beste Europese seizoen ooit van Belgische clubs

Drie minuten en 24 seconden. In die korte tijdspanne schreef Gift Orban gisteravond geschiedenis in het Fatih Terim-stadion van Basaksehir. Tussen minuut 30 en 34 deed de sensatie van de Buffalo’s het licht uit voor de Turken - hij trapte AA Gent in een mum van tijd eigenhandig naar de volgende ronde.

Vooral het tweede doelpunt van de deze winter van het Noorse Stabaek voor 3,3 miljoen euro overgekomen aanvaller was een pareltje. Met rechts knalde hij het leer vanuit het niets recht in de winkelhaak. In negen duels voor de Buffalo’s wist hij intussen twaalf keer raak te treffen.

Cuypers maakte de klus nog voor de rust helemaal af - de late tegengoal van Januzaj zorgde uiteindelijk voor een overtuigend 1-4-resultaat. Orban voltooide zijn hattrick nóg sneller dan Loïs Openda afgelopen weekend, die namens RC Lens tegen Clermont Foot drie goals in 4 minuten en 34 seconden lukte.

Coach Hein Vanhaezebrouck kon zo al halverwege de tweede helft beginnen te wisselen, met het oog op de competitiewedstrijd van zondag tegen Eupen. In de Jupiler Pro League bikkelen de Gentenaars met Club Brugge voor het laatste ticket voor de Champions’ Play-off.

Voor AA Gent is het de eerste keer sinds 1992 en nog maar de tweede keer in de clubgeschiedenis dat ze bij de laatste acht staan in een Europese beker. Destijds werden ze in de kwartfinales van de UEFA Cup uitgeschakeld door Ajax. Vorig seizoen werden ze in de achtste finales van de Conference League vrijwel kansloos uitgeschakeld door het Griekse PAOK.

AA Gent staat zo als eerste van onze drie Belgische clubs in de Europese kwartfinales. Vanavond doen eerst Anderlecht (op Villarreal) en vervolgens Union SG (tegen Union Berlin) een gooi naar extra succes. Met dank aan Orban ligt ons Belgisch voetbal meteen op recordkoers. Haalt een van onze Brusselse clubs vanavond één punt in Europa, dan is dit seizoen meteen ook ons beste Europese seizoen ooit.

De Belgische UEFA-coëfficiënt staat na de knappe zege van AA Gent op 12.400 punten. Een extra gelijkspel voert ons naar 12.600 punten, meteen een verbetering van het record van de 12.500 punten uit het seizoen 2016-2017. Dat is niet alleen te danken aan de goeie prestaties van Union (Europa League), Anderlecht en AA Gent (Conference League), maar natuurlijk ook dankzij het prachtige parcours van Club Brugge in de Champions League. België scoort dit seizoen zelfs beter dan het hoger geklasseerde Portugal en Nederland.

Aan onze achtste plaats op de UEFA-coëfficiëntenlijst zullen de resultaten dit seizoen nog maar weinig veranderen. Wél is het boerenjaar belangrijk voor de vijfjarenranglijst, waarop de verdeling van de tickets gebaseerd is. Vanuit die optiek doen ook Anderlecht en Union er vanavond goed aan om zich te kwalificeren voor de volgende ronde. (TTV/Belga)