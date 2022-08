Op Mickey Mouse-circuit in Hongarije slalomt Verstappen van tiende naar eerste plaats

De Hungaroring, op zowat twintig kilometer van Boedapest, kreeg na de allereerste Hongaarse grand prix in 1986 meteen een bijnaam: Mickey Mouse-circuit. Niet echt flatterend. Het betekent dat het er veel te klein en bochtig is, op muizenmaat, en dat je er dus niet voorbij kunt steken. Zaterdagavond waren zelfs de coureurs ervan overtuigd dat zoiets ook nu het geval zou zijn. Zei Lewis Hamilton na de kwalificaties en de verrassende poleposition van zijn teamgenoot George Russell: “Vanuit die positie moet hij kunnen winnen.” Lees: maakt hij geen fouten, dan raakt niemand hem voorbij.

Was dat een dag later wel even anders. Nooit sinds 1986 werden zoveel inhaalmanoeuvres opgetekend als gisteren op het bochtige circuit. Of hoe de nieuwe generatie auto’s de formule 1 toch wel hebben veranderd. De bedoeling van hun aerodynamische configuratie was voorbijsteken te vergemakkelijken. Opdracht meer dan volbracht.

Met de auto’s van de vorige generatie had Max Verstappen onmogelijk van startplek tien naar de winst kunnen rijden. Net zoals Lewis Hamilton zijn herboren Mercedes niet van zeven naar twee had kunnen sturen. Verstappen na afloop: “Had je me deze ochtend bij het ontbijt gezegd dat ik kon winnen, ik had je gek verklaard. Hooguit hoopte ik stiekem dicht bij het podium te finishen.”

Pitstops van Ferrari

Niet alleen de nieuwe auto hielp Verstappen. De strategie van Red Bull klopte weer als een bus: juiste banden op het juiste moment. Wat een contrast met Ferrari. Daar klopte weer niets: fouten banden op het foute moment. Charles Leclerc had de Hongaars grand prix nooit mogen verliezen. Door het geklungel van zijn team werd hij pas zesde en mag hij de wereldtitel allicht vergeten. Met nog tien races te gaan kijkt hij aan tegen een achterstand van tachtig punten.

Topstrategie, blunderende tegenstanders en zo meer: het neemt niet weg dat je het ook nog moet uitvoeren, van tien naar één, zonder buitengewone omstandigheden zoals regen. Dat deed Verstappen op een fenomenale manier. Zelfs een zeldzame fout, een pirouette van 360 graden toen hij aan zijn stuur zat te prutsen om een probleem met de koppeling op te lossen, kon hem niet uit zijn lood slaan. Verstappen was net voorbij Leclerc gebliksemd, viel terug en stak de Monegask dan maar een tweede keer voorbij.

Verstappen was niet de enige die als gevolg van een probleem voor een – in theorie – onmogelijke opdracht stond. Hamilton had in de kwalificatie een probleem met zijn DRS-systeem (beweegbare achtervleugel) en moest als zevende starten. Uiteindelijk werd de zevenvoudige wereldkampioen nog tweede.