Op het WK worden alle zeilen bijgezet

Nederlanders Laila van der Meer en Bjarne Bouwer houden touw en concentratie strak tijdens de medal race op het onderdeel Nacra 17 tijdens de zevende dag van de wereldkampioenschappen zeilen. Die vinden nog tot 20 augustus plaats in Scheveningen. Het is een super-WK met alle olympische categorieën. Ook dertien Belgen, met Emma Plasschaert als blikvanger, nemen deel en mikken naast het podium ook op een olympisch ticket. Plasschaert is opgerukt van de tweede naar de eerste plaats in de ILCA 6. Er staan nog drie regatta’s op het programma voor de wereldtitel wordt uitgereikt. Er wordt een landenplaats voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs gegeven aan de beste 16 landen in deze categorie.