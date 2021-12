Op het veld mist Anderlecht vooral… een Kompany

Scène op het oefencomplex van Manchester City, zo’n vier jaar geleden. Voor een training stapt Pep Guardiola gedecideerd op Vincent Kompany af. Sergio Agüero is geblesseerd, Gabriel Jesus is de enige aanvaller die hem nog rest. Guardiola: “Kijk uit, Vinnie. Doe om het even wat, maar vandaag kom je niet in de buurt van Jesus.”

Bang. Bij het eerste duel in een wedstrijdje zeven tegen zeven is het meteen prijs. Kompany maait Jesus omver. Een agiteerde Guardiola stapt op hem af: “Heb je niet goed gehoord wat ik daarstraks zei?”

Kompany pruttelt tegen: “Maar wat met mijn vertrouwen, trainer? Als ik er niet in mag vliegen, hoe kun je dan verwachten dat ik zaterdag scherp aan de aftrap sta?”

Neus aan neus

Over de agressie van Kompany kunnen ze bij Man City smakelijke verhalen vertellen. Met meer dan één ploegmaat heeft hij er neus aan neus gestaan. Met sommigen heeft hij zelfs gevochten. Zelfs Guardiola heeft het er nooit uit gekregen.

Kompany: “Mijn mindset was simpel: I just wanted to kill the striker. Het was niets persoonlijks, maar ik wilde mijn tegenstander verslinden. Ook op training kon ik over de rooie gaan. De dag dat ik toch de voet van het gaspedaal haalde, ging ik met een slecht gevoel naar huis.”

Projecteer die winnaarsmentaliteit van de speler op het spel van de trainer Kompany en je ziet geen evenbeeld. De eerste twintig minuten van de bekermatch op Seraing waren het zoveelste bewijs.

In de podcast Vibe With Five haalt hij aan hoe hij in zijn eerste maanden bij Anderlecht, als speler-trainer, zijn competitiegeest in een ploeg probeerde pompen. Nu is hij geen van hen meer. Kompany: “Speler-coach is maf. Het was de ervaring waard. (lachje) Voor één keer, toch. Een van de dingen die ik makkelijker kon overbrengen was dat je voor iedere bal, ieder moment moet knokken. Ik, een 34-jarige, met al mijn internationale ervaring, stond daar te twisten en vocht duels uit met zestienjarigen. Bij Anderlecht is elke speler die doorstroomt technisch onderlegd. Maar ik wilde hen tonen dat je die grinta net nodig hebt om door een carrière te komen.”

Anderlecht-spits Christian Kouamé wurmt zich door de defensie van Seraing. Beeld Photo News

Speeches van een trainer zijn wat ze zijn. Uit de flink gefilterde documentaire Mauve, die vorig seizoen achter de schermen werd gedraaid, blijkt dat Kompany voor een match altijd op de mentaliteit hamert. Gefragmenteerd klinkt dat zo: “Wees agressief. Houd de intensiteit hoog. Toon je hart. Ze zijn doodsbang van ons. Wij gaan hen afmaken.”

Om zijn boodschap kracht bij te zetten, klopt hij af en toe ergens tegenaan. Hetzelfde wat hij destijds als speler in een tunnel of kleedkamer zou hebben gedaan.

Uitleg nodig

Zijn discours in de documentaire verschilt amper van wat andere trainers in een vestiaire roepen. De vonk en het vuur. Slaan de praatjes aan? Heeft hij de juiste karakters in zijn kern? Of is het een combinatie van?

Kompany: “De huidige generatie heeft een ‘waarom’ nodig. Wij deden gewoon wat ons werd verteld. Dat is een groot verschil. Guardiola gaf mij altijd een reden. Als je dat niet kunt uitleggen ben je misschien niet zo goed als je zelf denkt. Het houdt je als coach alert. Ik leefde destijds voor de topmatchen. Als jonge speler kon ik diegene zijn die slecht speelde wanneer iedereen een topprestatie verwachtte. Die mentale focus had ik veel harder nodig tegen de kleine ploegen.

“Eén zaak staat vast: ik werk hard”, zegt Kompany tot slot. “Wat ik mis aan talent om trainer te worden, en ik denk toch dat ik een beetje talent heb, zal ik goedmaken met mijn inspanningen.”

Op dit moment is de grootste zorg binnen Anderlecht niet die mentaliteit, wel de steriele en voorspelbare manier waarop zijn elftal voetbalt. Amper kansen, amper fun. Het is speuren naar die sprankel die hij als speler wel in de fles kreeg.