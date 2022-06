Op eerste trainingsdag brandt vuur bij nieuwe trainers

Club Brugge

Carl Hoefkens. Beeld Photo News

Geflankeerd door zijn assistenten Rik De Mil en Paul Okon leidde Carl Hoefkens (43) gisterochtend zijn eerste veldtraining als hoofdtrainer van Club Brugge. Een dag als een ander, zo bleek in het Belfius Basecamp, waar niemand de laatste jaren vaker aanwezig was dan Hoefkens.

“Ik ben met hetzelfde gevoel naar hier gereden zoals de voorbije vier en een half jaar”, sprak de Antwerpenaar. “Ik ken de tradities, de werking, de spelers. Er is iets neergezet en nu is het aan mij en de staf om de volgende stappen te zetten. Het enige verschil is dat ik nu de eindbeslissingen moet nemen en verantwoordelijk ben.”

Voor een deel van de buitenwereld was de aanstelling van Hoefkens een gok. Zelf was hij aangenaam verrast, zei Hoefkens. “Het getuigde toch van veel durf als club om dit te overwegen en uit te voeren. Mijn dankbaarheid is groot.”

De doelstellingen zijn duidelijk: de titel is het hoofddoel, de beker is extra, Europa hangt van de loting af. “Zeggen dat je eerste wilt worden in de groep kan er na de loting belachelijk uitzien.”

De voorbereiding is korter dan ooit, dit terwijl de internationals pas op 4 juli aansluiten op stage, twee weken voor de supercup tegen AA Gent. “Het voordeel is dat we veel jongeren kansen zullen geven. Vorig seizoen is er in de beginfase inderdaad gemorst met punten. Je neemt dat mee in je achterhoofd. Na drie titels op rij zal het er niet gemakkelijker op worden. Ik reken op iedereen binnen Club, waar die absolute winnaarsmentaliteit aanwezig is. Die moeten we ook inprenten bij de nieuwe jongens.”

Een van de anciens op training gisteren was Ruud Vormer. “Hij is gewoon een speler van de kern", stelde Hoefkens. “Het is aan hem om de jonge spelers beter te maken in de voorbereiding, dat is zijn rol. Bij het begin van het seizoen zien we dan wel waar we staan.”

Anderlecht

Felice Mazzu. Beeld RSCA

Energiek en vol enthousiasme leidde Felice Mazzu (56) zijn eerste training als coach van Anderlecht. Hij nam een groepje van een vijftiental spelers onder zijn hoede, onder wie Michel Vlap. De Nederlandse aanvaller keerde terug van zijn uitleenbeurt aan FC Twente en meldde zich plichtsbewust opnieuw bij Anderlecht.

De technische staf van Mazzu is nu ook compleet. De opvallendste naam daarbij is die van Guillaume Gillet, die T3 wordt bij de A-kern. Daarnaast wordt Gillet de eerste assistent van beloftecoach Bart Veldman bij de U23, die vanaf komend seizoen in 1B uitkomen. Gillet was er gisteren overigens nog niet bij, hij wordt vanaf donderdag op de club verwacht. Bij de A-kern wordt Mazzu in eerste instantie bijgestaan door T2 Samba Diawara. Thibaut Meyer en Josephine Knipschild zijn de twee fysieke coaches, Sandro Salamone is de videoanalist en Laurent Deraedt neemt de doelmannen onder zijn hoede.

Na de kennismaking met de stafleden verwelkomde Mazzu voor de eerste keer een deel van zijn spelersgroep. Sergio Gómez volgde een individueel programma na zijn liesproblemen. Gisteren werd ook de transfer van de Nigeriaan Abdulrazak Ishaq geofficialiseerd. Ishaq trainde nog niet mee in afwachting van de laatste administratieve details.

Voor de spelers werd dag één afgesloten met een lunch. Mazzu zelf zat nadien nog een paar uur samen met de rest van zijn technische en medische equipe om de laatste hand aan het voorbereidingsschema te leggen. Vandaag ontvangt Mazzu het tweede deel van zijn kern, opnieuw vijftien man sterk. Vanaf morgen wordt iedereen (op de internationals na) op de club verwacht en staan er twee oefensessies per dag gepland, donderdag en vrijdag wordt hetzelfde trainingsregime aangehouden. Zaterdag zijn de spelers vrij en zondag wordt om 17 uur de eerste oefenwedstrijd afgewerkt tegen STVV.

Antwerp

Verdediger Björn Engels overlegt met coach Mark van Bommel. Beeld Photo News

Een honderdtal supporters kwam naar Deurne-Noord om de eerste training van het seizoen te volgen. Met Mark van Bommel (45) als de nieuwe T1. De Nederlander stond er ontspannen bij en zag dat zijn groep fysiek en mentaal uitgerust op het oefenveld stond. Met 29 waren ze. De ene met een fris kapsel (Benson), de andere eindelijk hersteld van een blessure (Fischer). Balikwisha, Seck en nieuwe aanwinst Janssen waren er nog niet bij. Zij kregen een weekje extra vakantie omdat ze na het seizoen bleven spelen met hun nationale ploeg.

Ook van Eggestein geen spoor. De Duitser ontgoochelde vorig seizoen en mag vertrekken bij The Great Old.

Nainggolan en Engels deden de opwarming mee en trainden nadien apart met de fysio. Zij revalideren nog even vooraleer ze aansluiten. Bij de anderen werd er al meteen de pees opgelegd.

Van Bommel hield zich in eerste instantie wat afzijdig. Hij keek en schreef dingen op. Sprak soms een speler individueel aan. Het was assistent-trainer John Stegeman die de instructies gaf.

Na een paar loopoefeningen was het dan Van Bommel die de touwtjes in handen nam. De wisselwerking met zijn assistenten leek goed te zitten. In het Engels, de voertaal op training. “You have to play every ball with an idea.”

Nainggolan, die het laatste halfuur aan de zijkant volgde, gooide er soms een grapje tussen. “Vijf meter offside, jongen.” Hij praatte daarna kort met Andries Ulderink, een andere assistent. “Ik heb nog tegen de coach gespeeld toen hij bij Milan zat.”

Na een kleine twee uur zat de eerste training van Van Bommel bij Antwerp erop. Vanmiddag om 13.30 uur wordt hij officieel voorgesteld aan de media. Het belooft opnieuw een drukke dag te worden op de Bosuil. Gisteravond waren er 34 journalisten geaccrediteerd, van wie twintig Nederlanders.