Op een WK rijd je eerst voor de ploeg, en dan pas voor het land

Tactiek op het WK cyclocross, dat is een doolhof waarin zelfs de grootste kenner soms verdwaalt. Eigenbelang, ploegbelang en landenbelang lopen door elkaar. Bondscoach Sven Vanthourenhout zet de lijnen uit, maar ook managers Jurgen Mettepenningen en Sven Nys trekken aan de touwtjes.

BA en DNR

Veldritanalist Niels Albert zei het deze week al: tactische afspraken maken op een WK betekent vaak miserie. Daarom pleit hij ervoor om iedereen gewoon zijn eigen ding te laten doen. “Ieder voor zich en God voor ons allen.”

Beetje simpel? Neen. “Want in de praktijk is het vaak zo”, zegt Sven Nys, manager van Baloise Trek Lions. “Je moet door de nationale selectie heen kijken. Dat is al dertig jaar zo en dat zal ook nooit veranderen. Maar er zijn uitzonderingen. Albert weet dat. Op het WK in Hoogerheide in 2009 waren de Belgen echt een blok en werd hij wereldkampioen.”

De Belgen startten zonder uitgesproken kopman en vielen om de beurt aan. Omdat de landgenoten telkens het gat lieten vallen, moest topfavoriet Lars Boom keer op keer aan de bak. Het werd zijn ondergang. Ook de Tsjech Zdenek Stybar moest plooien voor de overmacht.

Kan de Belgische ploeg met zo’n scenario zondag ook Tom Pidcock en Lars van der Haar buitenspel zetten? Het parcours in Fayetteville leent er zich minder toe, er zal minder interval zijn. “Ik vind de tactiek duidelijk”, zegt Nys. “De Belgen moeten de koers zo lastig mogelijk maken. Pidcock en Van der Haar hebben de beste sprint en kunnen afwachten, ik denk dat zij bondgenoten zullen zijn. De Belgen moeten hen onderweg afmatten.”

En dat mag niet de taak zijn van Toon Aerts, zegt Nys. “Ik denk dat Aerts bewezen heeft dat hij altijd meedoet voor het podium. Hij is er nu ook klaar voor. Je mag hem naast Eli Iserbyt zetten. Zij moeten in het tweede deel van de koers hun ding doen. Het zou dom zijn als Aerts al in de eerste koershelft zijn kaarten op tafel legt. Dan gaat hij geen prijs rijden. En daarvoor zijn we niet naar hier gekomen.”

Praten in finale

Uiteraard neemt Nys het op voor zijn renner. Dat doet ook collega Jurgen Mettepenningen van Pauwels Sauzen-Bingoal. Voor hem is er één grote kopman, Iserbyt, met daaronder twee beschermde renners, Aerts en Michael Vanthourenhout. “Zij zijn de mannen die je in de finale verwacht. Ik vraag niet dat Aerts zich van in het begin opoffert, maar ik hoop wel dat die drie praten in de finale. Dan moeten ze eerlijk aangeven hoe het zit. Hoe voelt iedereen zich? Wie kan het afmaken? Voor mij kom je dan telkens bij dezelfde persoon: Iserbyt.”

Nys is het eens: praten is goed. “De Belgen moeten een blok vormen, anders wordt het moeilijk.” Cross is echter geen wegwielrennen. Je kunt een ploegmaat veel minder helpen en veldrijden is traditioneel veel meer een sport van individuen. De toppers gunnen elkaar niet snel iets. De bondscoach beseft dat het op eieren lopen is. Hij spreekt de taal van de diplomaat. “Ik zal niet zeggen dat ze per se vóór elkaar moeten rijden, maar ze mogen zeker niet tégen elkaar rijden. De jongens moeten zich bewust zijn dat ze elkaar nodig zullen hebben.”

Sven Nys: "Ik denk dat Toon Aerts bewezen heeft dat hij altijd meedoet voor het podium." Beeld Belga

Niet alleen het eigenbelang en het landenbelang spelen. Iedereen heeft ook zijn eigen werkgever. Nys doet daar niet flauw over en zegt waar het op staat. “Ik ben baas van Baloise Trek Lions. Op het einde telt maar één ding voor mij: dat Aerts of Van der Haar wereldkampioen wordt. De rest kan me gestolen worden.”

Concreet: “Van der Haar gaat niet reageren als Aerts weg is. En Aerts gaat het gat niet dichtrijden op Van der Haar. Wij gaan zeker richtlijnen meegeven, maar ze moeten wel elk hun eigen koers rijden. Van der Haar heeft baat bij een afwachtende koers, dat is het plan dat we met hem hebben. Aerts heeft voordeel bij een zware wedstrijd.”

Luxe voor Iserbyt

De visie van Nys heeft het voordeel van de duidelijkheid. Als het erop aankomt, moet Iserbyt niet rekenen op Aerts om Van der Haar terug te halen. Nys: “Als ik manager was van Iserbyt zou ik ook zeggen: alles in functie van hem. Iserbyt heeft bewezen dat hij de man van seizoen is en dan moet je die kaart trekken. Maar daar heeft hij eigen jongens voor. Iserbyt heeft drie ploegmaats: Vanthourenhout, Laurens Sweeck en Toon Vandebosch. Dat is een luxe. Zij moeten de koers in de openingsfase hard maken voor hem.”

Mettepenningen stoort zich niet aan de uitspraken van Nys. Hij weet hoe de wereld werkt. “Ik zit in een makkelijkere positie”, beseft hij. “Bij ons lopen het ploegbelang en het landenbelang gelijk. Uiteraard gaan Iserbyt en Vanthourenhout ook niet achter elkaar rijden. En ja, wij gaan proberen te openen met jongens als Toon Vandebosch. Maar dat is makkelijk gezegd. Kan dat zomaar op het WK? Dit is het allerhoogste niveau.

“Pidcock is voor velen de grote favoriet, maar zowel in Hamme als in Hoogerheide had hij het lastig in het laatste kwartier. Dat is gewoon een vaststelling. Dat wil zeggen dat we hem moe moeten maken. Iserbyt weet perfect waar hij het verschil kan maken.”