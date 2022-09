Ook Westerlo heeft zijn Rode Duivel beet: Chadli komt jaartje op huurbasis

Jan Vertonghen ruilde Lissabon in voor Anderlecht, Toby Alderweireld verliet Qatar voor Antwerpen, Dedryck Boyata verkoos Brugge boven Berlijn en nu trekt Nacer Chadli na twee jaar in Istanbul op de valreep ook nog naar de Jupiler Pro League. Bij KVC Westerlo legde de 33-jarige Luikenaar gisteren met succes zijn medische en fysieke tests af. Hij komt over van Basaksehir. “Kopen was geen optie”, erkent CEO Wim Van Hove. “Het was al lastig genoeg om Chadli op huurbasis binnen te halen.”

Chadli ligt nog tot juni 2023 onder contract bij Basaksehir, maar hij past niet in de plannen van trainer Emre Belözoglu. De Turkse club nam hem zelfs niet op zijn Europese spelerslijst op. En dat terwijl Roberto Martínez de poort bij de Rode Duivels net weer breed open had gezet. “Chadli staat nog steeds op mijn A-lijst”, zei de bondscoach onlangs.

Vertrouwen in trainer

Chadli legde uit dat trainer Jonas De Roeck hem van het project in Westerlo kon overtuigen. De twee leerden elkaar in 2019 in Anderlecht kennen, toen AS Monaco hem een jaar uitleende. De Roeck was daar toen assistent-coach.

Zijn komst moet Westerlo zondag al wat punch geven, wanneer uitgerekend Anderlecht naar ’t Kuipje komt. Chadli: “Voor mij is het gewoon belangrijk om weer te kunnen voetballen. Ik weet dat Martínez de Belgische competitie volgt en daarom is het zeker geen slechte zaak dat ik hier kan spelen.”

Voor Westerlo, dat drie spelers door blessures langdurig moet missen, is Chadli een godsgeschenk. Van Hove: “Met zijn carrière en ervaring moet Chadli toch in staat zijn om zich op korte termijn aan te passen. Wij rekenen op zijn goals en assists.”