Ook Vincent Kompany ontsnapt niet aan de wetten van het voetbal: RSCA-coach moet reageren

Anderlecht had een hele week de tijd om de cruciale wedstrijd tegen een matige tegenstander als Vitesse voor te bereiden. Desondanks kwam paars-wit twee keer bijzonder slecht uit de kleedkamer – het slikte niet voor het eerst dit seizoen doelpunten in de eerste minuten van een helft –, en het waren bovendien tegentreffers die organisatorisch te vermijden waren. Daarnaast was het opmerkelijk dat RSCA geen reactie in huis had – niet de spelers, maar ook niet de T1. Het duurde tot minuut zeventig voor er vervangingen kwamen, er kwam geen tactische aanpassing, noch een slotoffensief.

U hoeft geen Pro-licentie te hebben om in die context te concluderen dat Vincent Kompany – een trainer met veel potentieel, maar ook een dosis koppigheid – niet vrijuit gaat. De pijnlijke uitschakeling voor de Conference League mag bijgevolg ook hem aangewreven worden.

Beeld Photo News

De perceptie leeft dat Vincent Kompany nooit zijn C4 zal krijgen op Anderlecht. Het is nergens op gebaseerd. Wouter Vandenhaute zei in zijn eerste interviews als voorzitter al dat zulke beslissingen niet uit te sluiten zijn, mocht het ooit nodig zijn. Vandaag is dat niet het geval, Kompany staat (nog) niet ter discussie, maar wat wél zeker is, is dat er gisteren intern serieus gebabbeld is over wat hij anders had kunnen doen in Nederland. De clubleiding minimaliseert de exit uit Europa niet: het is niet goed voor de financiën, het prestige en de ontwikkeling van de club.

Minder peoplemanagement

Het wordt nu zaak voor Kompany om te reageren. De komende weken wordt het belangrijk om resultaten te boeken, om zo tenminste in de Belgische competitie bovenin te blijven meedraaien. Geen makkelijke opgave, want het programma van Anderlecht is zwaar. De volgende speeldagen treft het Genk (uit), Mechelen (thuis), Standard (uit), Oostende (uit) en Club (thuis). Zakt RSCA door het ijs, valt het te bezien hoe Vandenhaute daarmee omgaat.

Beeld Photo News

Binnen de vestiaire valt trouwens te horen dat het een werkpunt is om elke speler goed in zijn vel te laten voelen. Kompany spreekt vooral over het voetbaltechnische met zijn groep, minder over alles eromheen, terwijl peoplemanagement steeds crucialer wordt als coach. Het hielp daarbij niet dat er op Vitesse vreemde momenten waren. Anouar Ait El Hadj stond klaar om in te vallen – hij had zijn shirt al aan –, maar moest uiteindelijk weer naar de opwarmingszone slenteren, waar hij opgepept moest worden door zijn teammakkers. Daarnaast vond een deel van de spelers de keuze om Mohammed Dauda tussen de lijnen te sturen vreemd. Daar valt iets voor te zeggen. In de competitie zit Dauda zelden of nooit in de selectie.

Ook bij de achterban neemt de irritatie toe. De supporters, velen pro-Kompany, anderen kritischer, worden al jaren niet meer verwend. Nu er wel een sterke selectie is – op papier althans – was de hoop groot Europa te halen, maar de sof tegen Vitesse stelt ook hun geduld op de proef.

Het is nu aan Kompany om de lonten uit het kruitvat te halen. Hij moet de rust, ook rond zijn persoon/positie, doen weerkeren door te wínnen.

Zelfs zonder de Conference League worden het interessante weken op Anderlecht.

Beeld Photo News

Al heeft het er alle schijn naar, het is niet al kommer en kwel bij Anderlecht. B-aandeelhouder Etienne Davignon garandeert dat de langverwachte kapitaalsverhoging bij Anderlecht in september uitgevoerd wordt.

Het gezond verstand lijkt dan toch te gaan zegevieren. Begin deze week verklaarde B-aandeelhouder Etienne Davignon dat er “geen hoogdringendheid” was om de kapitaalsverhoging door te voeren. Die moest normaal gezien eind juni al bekrachtigd worden, maar toen kwam er geen Algemene Vergadering. Omdat Anderlecht sindsdien Albert Sambi Lokonga, en eerder al Jérémy Doku, verkocht voor miljoenen, deed Davignon verkondigen dat er voldoende middelen waren voor de korte termijn, en er dus geen haast was.

Die woorden zorgden voor rollende ogen in het Lotto Park, waar het klonk dat de kapitaalsverhoging wél dringend was. Anderlecht had, met het engagement van de aandeelhouders in het achterhoofd, beloftes gemaakt aan onder meer de Pro League en de UEFA. Kon de recordkampioen die niet waarmaken, dan waren sancties niet uitgesloten, maar zo ver lijkt het nu dus niet te komen.

“We gaan de kapitaalsverhoging doorvoeren in september”, aldus Davignon, en dat voornemen wordt off the record bevestigd door meerdere andere betrokkenen. “Het moet wel, want we willen geen straffen voor de club. Ik heb gehoord dat er paniek was, maar ach, dat was sowieso niet nodig, hoor. We hebben nooit de intentie gehad om geen inspanningen te leveren voor de toekomst van Anderlecht.”

Het oorspronkelijke plan was dat eigenaar Marc Coucke 37 miljoen euro aan schulden zou omzetten in kapitaal. Daarnaast was er eind april een akkoord om 25 miljoen euro aan vers geld in de club te pompen. Davignon: “Of we het nu op die manier zullen doen, moeten we samen bespreken. We moeten verschillende parameters bekijken, zoals ook de Europese uitschakeling. Die was jammerlijk.”

Anderlecht loopt in Europa een boel centen mis. Mits kwalificatie voor de groepsfase van de Conference League haalde het bijna 3 miljoen euro binnen. Paars-wit berekende dat het in totaal zeker 6 miljoen euro kon verdienen, die inkomsten waren meer dan welkom. Net als de kapitaalsverhoging. Davignon: “Maar jullie mogen gerust zijn, het komt snel in orde.”