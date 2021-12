Ook Verenigd Koninkrijk boycot China’s Winterspelen

“Er zal in feite een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen in Peking plaatsvinden”, zei Johnson in het parlement. Dit betekent ook dat de Britse ambassadeur in Peking niet aanwezig zal zijn bij de opening. Vicepremier Dominic Raab had eerder deze week aangekondigd dat hij absoluut niet naar de Winterspelen zou gaan.

Het Britse besluit kwam er nadat de Australische premier Scott Morrison had aangekondigd dat zijn land tot een diplomatieke boycot zou overgaan. Australische atleten zullen in februari wel afreizen naar China, maar vanwege mensenrechtenschendingen in de noordwestelijke regio Xinjiang gaan er geen regeringsvertegenwoordigers mee.

China liet eerder al gepikeerd weten dat er in het geval van een boycot “resolute tegenmaatregelen” zouden volgen. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei deze week in reactie op de Amerikaanse aankondiging van een boycot dat de VS het neutraliteitsprincipe van de sport hebben geschonden.

Oeigoeren

Washington nam de maatregel wegens genocide en misdaden tegen de menselijkheid in Xinjiang, stelde Witte Huis-woordvoerder Jen Psaki. In die Chinese regio wordt volgens internationale waarnemers de Oeigoerse moslimminderheid onderdrukt en naar heropvoedingskampen gestuurd. China ontkent dit.

Andere belangrijke Europese landen, zoals Duitsland en Frankrijk, moeten nog een besluit nemen. Italië zal niet overgaan tot een boycot. Rusland kiest diezelfde positie. Moskou beschuldigt de VS ervan de Spelen te politiseren.

Canada zegt over de kwestie in overleg te zijn met de VS. Een andere belangrijke Amerikaanse bondgenoot, Japan, heeft het Amerikaanse voorbeeld nog niet gevolgd. Volgens de Japanse premier Fumio Kishida zal zijn land een besluit nemen “op basis van onze nationale belangen”. China is de belangrijkste handelspartner van Japan. Een boycot zou een schaduw werpen over de vijftigjarige viering van de normalisering van de betrekkingen tussen beide landen.