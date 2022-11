Ook Union maakt kennis met Westelse weerbaarheid

Een goede wedstrijd speelde Union niet, maar dat had natuurlijk ook met de kwaliteit van de tegenstander te maken. Westerlo was naar het Dudenpark afgezakt met de vaste wil zich te herstellen van de ongelukkige thuisnederlaag een week eerder tegen Sint-Truiden en om de aansluiting met de subtop niet te verliezen. De Kempenaars scoorden kort voor de pauze een puike goal langs Kyle Foster en deden na de rust veel meer dan enkel van zich afbijten. Daar had Karel Geraerts best wel respect voor.

“Je kunt zeggen dat we hier twee punten laten liggen, maar ik zie dit gelijkspel toch eerder als een gewonnen punt”, stelde de coach. “Westerlo speelde zoals gewoonlijk open, aanvallend voetbal.”

Teuma gewisseld

In de midweekse Europese wedstrijd tegen Union Berlin was de vicekampioen, ondanks het feit dat het vooraf al verzekerd was van de groepswinst, toch nog behoorlijk diep gegaan. Dat liet zich tegen Westerlo gevoelen, vooral bij spelmaker Teddy Teuma. De aanvoerder werd, zeer tegen zijn zin overigens, in de slotfase naar de kant gehaald.

“Er zat wat vermoeidheid in onze rangen. Toch konden we het fysiek blijven opbrengen om Westerlo tegen zijn eigen doel aan te plakken”, zag Geraerts. “Daar werden we met het doelpunt van Gustaf Nilsson uiteindelijk voor beloond. Echt, ik kan mijn jongens helemaal niets verwijten. We willen onze thuismatchen winnen en dat lukte nu niet. Maar we lopen een punt uit op Club Brugge, zo zie ik dat. Trouwens, iedereen in deze club zou deze zomer met beide handen getekend hebben voor een eerste plaats in de Europese groep en een derde plaats in de competitie.”