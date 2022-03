Ook Tissoudali beseft nu: eerst de goals, daarna de trucjes

Tarik Tissoudali, eind november: “Ik moet nog 10 procent meer killer worden. Ik denk dat ik dat killerinstinct scherper kan maken door veel te trainen op afwerking. Dan kan ik een topschutter worden.”

Hij voegde de daad bij het woord. In december scoorde hij vijf keer in drie opeenvolgende wedstrijden (in de competitie tegen KV Mechelen en STVV en in de beker tegen Standard). Maar dan kwam de Africa Cup. Tissoudali speelde er weinig voor Marokko, bij Gent misten ze hem zwaar in januari.

Na zijn terugkeer uit Afrika bewees de 28-jarige Amsterdammer meteen weer grote diensten aan de Buffalo’s. Tissoudali was betrokken bij vijf van de acht goals die Gent sindsdien maakte (vier keer scoorde hij zelf, één keer gaf hij de assist). En was hij vroeger nog de man die de bal bij wijze van spreken in doel dribbelde, dan maakt hij nu echte spitsengoals.

Efficiënter worden

“Tissoudali begint de rol van goalgetter beter en beter op te pikken”, ziet ook coach Hein Vanhaezebrouck. “Hij volgt beter op de tweede bal, hij is er vaker op het goede moment. Soms is het nog niet perfect, zoals in Eupen waar hij kansen liet liggen, maar hij werkt daaraan en zet stappen voorwaarts. Ik hoop dat hij ook tegen Brugge zijn beste niveau haalt, want dat zullen we goed kunnen gebruiken.”

Vanhaezebrouck blikt even terug naar het begin van het seizoen. “Ik heb hem toen gezegd: ‘Tarik, je geeft de indruk dat de actie voor jou belangrijker is dan de afwerking, maar beide zijn belangrijk.’ Het gaat in voetbal over efficiëntie. Je kunt perfect drie man dribbelen, maar als je de bal dan gewoon binnenkant voet in de handjes van de keepr rolt, dan houd je daar niets aan over. Het allerbelangrijkst is dat die bal binnen gaat. Ik heb de indruk dat dat verbeterd is. Hij is nu echt de stap aan het zetten. De acties zijn er nog altijd, maar hij weet nu ook wel dat daarop iets moet volgen. In het straatvoetbal heb je zo van die competities waarin de panna’s en dergelijke tellen, maar scoren eigenlijk niet zo belangrijk is. Zo zit het professionele voetbal niet in elkaar. Nu combineert hij de twee en zo moet het ook.”

Vreugde bij de Gentse aanvalsbroeders Tarik Tissoudali en Laurent Depoitre. Beeld BELGA

Ploegmaat Julien De Sart gelooft dat Tissoudali een klik heeft gemaakt op de Africa Cup. “Ik vroeg hoe hij zich had gevoeld tussen al die grote spelers van grote clubs”, aldus de Gentse middenvelder. “Zijn antwoord was meteen: ‘Daar wil ik ook geraken.’ Hij heeft daar gezien dat hij dat niveau aankan, maar weet ook dat hij nog beslissender moet worden. Als hij twintig goals in een seizoen maakt, zal dat deuren voor hem openen. Hij is veranderd op dat vlak. Het beste bewijs is dat hij sindsdien bijna in elke match heeft gescoord.”

Steun van Depoitre

Daarbij wordt Tissoudali geholpen door Laurent Depoitre, die weer over al zijn mogelijkheden beschikt. Wat efficëntie betreft: ook Depoitre was in de laatste vier competitiematchen betrokken bij drie goals.

“Je kunt niet naast de prestaties van Depoitre kijken”, vindt Vanhaezebrouck. “Bij hem is het misschien allemaal niet zo spectaculair, behalve dan zijn volley in Eupen. Maar zijn présence is van onschatbare waarde voor ons. De chemie tussen Depoitre en Tissoudali wordt alsmaar beter, dat is ook logisch. We hebben de periode gehad met hem, Jaremtsjoek en David, dat marcheerde fantastisch goed. Depoitre met Milicevic en Simon: idem. Depoitre is zo genereus in alles wat hij doet dat het voor de andere spits ongelooflijk aangenaam is. Hij is de man van het vele beukwerk en van de duels, hij trekt constant één of twee man naar zich toe. Daar profiteert Tissoudali van.”

Vanavond in het Jan Breydelstadion moet Gent een 0-1-achterstand ophalen tegen Club Brugge.

Club Brugge - AA Gent om 20.45 uur op VTM 2