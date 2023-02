Ook Thomas Pieters zwicht nu voor het ‘vuile’ geld van Saudi-Arabië

1. Waarom is de LIV Golf Tour zo omstreden?

De grote geldschieter is de Saudische overheid met haar Public Investment Fund (PIF), dat een slordige 580 miljard euro beheert. De oliestaat profileert zich via het PIF in mondiale sporten als formule 1, voetbal en golf. Mensenrechtenorganisaties schetsen geen fraai beeld van Saudi-Arabië. De vrijheid van meningsuiting is beknot, executies en lijfstraffen behoren tot de praktijk, de rechtszaken verlopen oneerlijk en vrouwen hebben minder rechten dan mannen. Het publieke investeringsfond staat onder de hoede van kroonprins Mohammad bin Salman. De VS-inlichtingendienst CIA houdt hem verantwoordelijk voor de moord op journalist Jamal Khashoggi.

2. Hoeveel geld valt er te rapen?

Zowat 1 miljard euro kost het om de LIV Tour op poten te zetten, daartegenover staan amper inkomsten. Maar het circuit is erg gul voor zijn spelers.

Volgens betrouwbare Franse bronnen krijgt Thomas Pieters een welkomstcheque van 14 miljoen euro. Dat is peanuts vergeleken met wat Phil Mickelson vorig seizoen ontving: 187 miljoen. Mickelson won dan ook zes majors.

De totale prijzenpot van de LIV Golf Series voor 2023 bedraagt 380 miljoen euro. De Amerikaanse PGA Tour krikte zijn prijzengeld op tot 430 miljoen, maar verdeelt dat onder 38 events. De koek is bij de LIV Series met veertien toernooien groter. Bij de eerste dertien events staat telkens 23,5 miljoen op het spel, de winnaar krijgt een cheque van 3,75 miljoen. Vooral de mindere goden kunnen meer geld rapen in de LIV Tour. Zo is de laatste alsnog verzekerd van 112.000 euro. Wie de cut niet haalt in een PGA-event keert met lege handen terug.

3. Welke toppers zijn gezwicht voor LIV Golf?

De Amerikanen Phil Mickelson en Dustin Jonhson waren net als de Spanjaard Sergio Garcia en de Duitser Martin Kaymer al bij de LIV-geboorte vorige zomer in Londen van de partij. Gaandeweg gingen vele ex-kampioenen van majors overstag, zoals de Australiër Cameron Smith, de Zweed Henrik Stenson en de Amerikanen Bryson DeChambeau, Bubba Watson en Patrick Reed. Vaak gaat het wel om oudere vedetten op hun retour of spelers die al langer geen toernooi meer wonnen. Pieters (31) is een van de jongere topspelers die kiest voor LIV.

Tiger Woods zei nee tegen de LIV Tour. Nochtans had de organisatie een monsterbedrag van 650 à 750 miljoen euro veil om de vijftienvoudige majorwinnaar te strikken. “Ik ga niet akkoord met de spelers die voor LIV kiezen”, zei Woods vorig jaar. “Zij keren hun rug naar wat ze tot hun positie heeft gebracht.” Ook de Noord-Ier Rory McIlroy sprak zich fel uit tegen de LIV Tour.

Topper Dustin Johnson slaat af tijdens het LIV-toernooi in Doral, Florida. Beeld AFP

4. Wat zijn de nadelen van deelname aan de LIV Tour?

De ‘overlopers’ zijn niet meer welkom op de PGA Tour. Elf LIV-golfers spanden daartegen al een rechtszaak aan. Ook de prestigieuze tweejaarlijkse Ryder Cup sluit LIV-deelnemers uit. Pieters had van die Ryder Cup een doel gemaakt. Op de Masters in Augusta in april mogen de LIV-golfers uit de top vijftig wel aantreden.

De LIV Tour brengt nog geen punten op voor de officiële wereldranglijst. Golfers zien zo hun kansen op deelname aan de Olympische Spelen ondermijnd of zullen toch goed moeten scoren op majors en in de DP World Tour. McIlroy betreurt de verdeeldheid: “Onze sport zal voor lange tijd gebroken zijn”, zei hij aan The Guardian.

5. Hoe reageert Golf Vlaanderen op de stap van Pieters?

“We hebben een dubbel gevoel”, reageert algemeen directeur Marc Verneirt van Golf Vlaanderen. “We gaan hem niet afschilderen als een geldwolf, maar we hebben als federatie wel vragen bij de bron van het Saudische geld en de sportswashing. Het doet me denken aan Carrasco en Witsel, die op een bepaald moment kozen om in China te voetballen. Zij maakten daarna nog een mooie carrière. De stap van Pieters hoeft geen doodsteek te zijn voor sportief succes. Hij kan zich volgens mij nog altijd plaatsen voor de Spelen, maar dan zal hij de LIV Tour moeten combineren met sterke prestaties in de majors en de DP World Tour.”