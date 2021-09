‘Ook Remco loopt mee in de pas’: hoe de bondscoach een WK-team met Van Aert én Evenepoel op poten zette

Het was de vraag van één miljoen. Een staatszaak haast, de voorbije dagen. Maar kijk: Remco Evenepoel verdedigt op 26 september in het Vlaamse weg-WK gewoon mee de Belgische eer. In dienst van enige kopman Wout van Aert, weliswaar. Dat sprak bondscoach Sven Vanthourenhout goed met hem door.

Groter kan een contrast niet zijn. In Tokio zagen we nog een wankele, twijfelende Evenepoel aan het werk op de Olympische Spelen. Fysiek en mentaal vechtend tegen zichzelf, wachtend op de nodige ‘go’ die zijn lichaam hem in het moeilijke wederopbouwjaar na ‘De Val’ moest schenken. Dat er dit seizoen maar beter niet te veel meer moest worden verwacht, hadden teammanager Patrick Lefevere en bondscoach Sven Vanthourenhout al uitgemaakt. Evenepoel sprak hen niet tegen. Maar zes weken later ziet zijn wereld (én zijn palmares) er plots toch weer helemaal anders uit. Twee etappes en het eindklassement in de Ronde van Denemarken, Druivenkoers, Brussels Cycling Classic. De zeges stapelden zich op. Met panache. Als herboren.

Ook Vanthourenhout stond ervan te kijken. “Een proces”, noemde hij de zes voorbije weken gisteren in het bondsgebouw in Tubize. “Waar Remco onvermijdelijk door moest. In Tokio waren er nog vraagtekens. Wat zijn rol naar de buitenwereld toe misschien vaag maakte en waardoor het afwachten was wat de Spelen zouden brengen. Sindsdien is hij in korte tijd enorm geëvolueerd. En hebben hij, wij en zijn ploeg heel veel geleerd.”

Dat je Evenepoel met deze benen simpelweg niet kunt negeren voor het WK, bedoelt Vanthourenhout. Ook al riep hij Wout van Aert veel eerder al uit tot exclusieve kopman van het Belgisch achttal. Ook al leek Van Aert in de voorbije interviews niet happig op een temperamentvolle ‘joker’ in de selectie. En ook al had de Europese titelstrijd van zondag, waarin Evenepoel wel voluit zijn kans mag gaan, zich in die zin tot een mooi compromis kunnen lenen. Hij het EK, Van Aert het WK. Vanthourenhout: “Zo ver ben ik niet gegaan.”

Evenepoel thuis laten zou echt wel van lef hebben getuigd. Het zou een storm van verontwaardiging hebben ontketend. Bij de talrijke fans. Niet bij zijn tegenstanders, die categorie bestaat ook – love him or hate him. Bijzaak voor een bondscoach. Wel bespaarde die zichzelf en zijn kopman zo een onmetelijke druk. Want falen was in dat geval geen optie geweest.

“Dat is het ook nú niet”, vindt Vanthourenhout. “We zullen koersen met de wereldtitel als inzet, zonder angst en vol vertrouwen. Wout spreekt die ambitie zelf uit. Het zou weinig respectvol zijn om daar niet in mee te gaan. Dus heb ik in eer en geweten een ploeg samengesteld die hem in de best mogelijke omstandigheden tot in de finale moet loodsen. Het besef leeft dat er geschiedenis kan worden geschreven. Iedereen kent het doel en zijn specifieke taak. En schikt zich daar 100 procent naar.”

Ook Evenepoel, verzekert Vanthourenhout. “Dat is de voorbije weken uitvoerig en correct met hem doorgesproken. Om misverstanden te vermijden, heb ik er zelfs Patrick Lefevere bij betrokken. Remco heeft zijn visie op de feiten mogen geven, wij (Vanthourenhout en performance coach Serge Pauwels, JDK) hebben hem duidelijk gezegd wat we van hem verwachten. Er zijn goeie afspraken gemaakt – met álle jongens, trouwens – en we zijn niet afgeweken van ons oorspronkelijk plan: Wout blijft uitgesproken kopman. Remco loopt, net als de anderen, gewoon mee in de pas.”

Vraag is: in welke rol dan wel? “Dat ga ik hier en nu niet openbaren, tenslotte maakt dat ook deel uit van onze tactiek. Gezien zijn al behoorlijke staat van verdienste zal ik hem niet vragen om 100 kilometer op kop te rijden. Maar sowieso wordt zijn rol zeer belangrijk.”

Vanthourenhout benadrukte ook nog eens dat Van Aert uitvoerig werd betrokken in het hele selectieproces, “vanaf dag één van alle besprekingen”, maar dat de vicewereldkampioen van Imola 2020 “op geen enkel moment zijn stempel heeft gedrukt op wat moet of wat hij wilde. Na de eerste studieronde in januari heb ik een long list opgemaakt, die ik half seizoen nog eens geherevalueerd heb. Van elke stap die ik nam, was Wout op de hoogte. Maar zelf heeft hij nooit eisen gesteld. Heel fijn om op zo’n manier met hem samen te werken.”