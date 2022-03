Ook Philippe Clement is niet veilig bij paleisrevolutie in Monaco

Nog voor het competitieduel tegen Paris Saint-Germain moest AS Monaco aan crisiscommunicatie doen. De club deed hard zijn best om de informatie van L’Equipe te ontkennen en hekelde de timing voor de topper. Maar het goed geïnformeerde sportblad neemt geen woord terug van zijn onthulling: eigenaar Dmitry Rybolovlev van Monaco houdt deze zomer, of mogelijk zelfs vroeger, grote schoonmaak in het clubbeleid. Zowel CEO Oleg Petrov, sportief directeur Paul Mitchell als coach Philippe Clement past niet meer in de plannen.

De paleisrevolutie is ingegeven door de modale sportieve resultaten dit seizoen. Rybolovlev investeerde sinds de overname van AS Monaco in 2011 al honderden miljoenen euro’s in de voetbalclub en wil vooral schitteren in de Champions League. Om zich te plaatsen voor dat kampioenenbal moet Monaco in de top drie van de Ligue 1 eindigen. Een tegenvallende seizoenstart kostte al de kop van trainer Niko Kovac, onder zijn opvolger Clement gleed de club uit het prinsdom nog verder af naar de middenmoot. AS volgt na 29 speeldagen op 21 punten van de leider.

Europese exit

Voor de topper tegen PSG won Clement slechts één keer in de laatste acht wedstrijden over alle competities, met deze maand een pijnlijke exit in de Franse beker en de Europa League. Volgens L’Equipe is de maat vol voor Rybolovlev en wil hij op tal van sleutelposities ingrijpen. Zijn schoonzoon en bestuurslid Juan Sartori zou meer macht krijgen. Rybolovlev wil Petrov en Mitchell slachtofferen omdat zij het ontslag van Kovac georkestreerd hebben. Zijn vertrek veroorzaakte blijkbaar verdeeldheid binnen de club; een seizoen eerder had hij AS naar een knappe derde plek in de slipstream van PSG en kampioen Lille geloodst.

“Clement moet zich geen illusies maken”, schrijft L’Equipe. “Zelfs een prestigieus succes tegen PSG zal de situatie niet veranderen en hij moet niet denken dat hij volgend seizoen op de Monegaskische bank start. Hij kan er niet eens zeker van zijn dat hij de komende interlandbreak als coach overleeft.”

Dat laatste zou nu na die straffe zege tegen PSG wel verbazen. Zijn hachje lijkt voorlopig gered na een ferm statement op het veld. Monaco overspoelde PSG, waar de sterren Lionel Neymar en Kylian Mbappé dof bleven. De zieke Lionel Messi stond niet op het wedstrijdblad.

PSG-middenvelder Marco Verratti passeert Wissam Ben Yedder van Monaco. Beeld Photo News

Wissam Ben Yedder ontpopte zich als de matchwinnaar. Hij opende de score met een geniale deviatie en legde diep in de tweede helft vanaf de stip het 3-0-verdict vast. Met in totaal zeventien goals is hij nu alleen topschutter in de Ligue 1. De Duitser Kevin Volland had na 68 minuten de 2-0 gescoord.

Voor Clement deed de klinkende zege deugd te midden de sportieve crisis. “Deze offensieve stijl met veel pressing wil ik zien. Ik ben nu erg tevreden met de collectieve reactie. Ik verjaar over twee dagen. Ik bedank de spelers al voor dit cadeau.”

Niet op sanctielijst

AS Monaco echter zal een langdurige zegereeks moeten neerzetten om meer stabiliteit te krijgen. Uit de info van L’Equipe blijkt dat Monaco een wespennest is. En wie weet moet Rybolovlev zelf voor een steek vrezen. Want ook zijn functioneren als Russisch oligarch bij AS Monaco – en bij uitbreiding Cercle Brugge dat hij bezit – kan door de oorlog tussen Rusland en Oekraine in het gedrang komen.

Voorlopig ontspringt hij wel de dans. Anders dan de opgestapte Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj stond Rybolovlev niet op de sanctielijst van de Europese Unie voor 26 Russische oligarchen wegens hun sterke banden met de Russische president Vladimir Poetin. In de Verenigde Staten dook de naam van Rybolovlev wel op in een recent wetsvoorstel dat restricties wil opleggen aan Russische zakenlui gelinkt aan Poetin. Ook heeft Rybolovlev zijn vermogen van naar schatting 6 miljard euro opgebouwd door zijn meerderheidsbelang in de meststoffenproducent Uralkali aan kennissen van Poetin te verkopen.

Rybvolovlev leidt voorts een luxeleven dat de Amerikaanse en Europese autoriteiten kunnen viseren. Hij heeft dure eigendommen in Florida en New York, reist de wereld rond in peperdure yachts en privéjets, en is een notoir kunstverzamelaar. Zelf heeft hij zich wel gedistantieerd van de machthebbers in Rusland. Hij woont al meer dan tien jaar officieel in het prinsdom Monaco en bezit ook een Cypriotisch paspoort. Na het uitbreken van de oorlog maakte hij bekend een grote donatie te doen aan het Rode Kruis.

Afhankelijk van de evolutie van de oorlog kan Rybolovlev toch op de zwarte lijst belanden. Zo kan de Franse overheid alsnog beslissen om Russische oligarchen uit te sluiten van Franse bedrijven, wat zijn positie bij AS Monaco zou ondermijnen.