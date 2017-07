Ook Oostende bijt meteen in het zand tegen Moeskroen

Ook voor KV Oostende is het nieuwe seizoen gestart met een sisser, want de Kustboys zijn in eigen huis onderuit gegaan tegen Moeskroen (0-1). Het was Bolingi die met een rake kopbal tekende voor de enige goal van de wedstrijd. In het slot van de wedstrijd zag Siani nog rood nadat hij de doorgebroken Amallah onder de zoden had gestopt.

KV Oostende kon de bemoedigende Europese prestatie van deze week niet doortrekken. Vooral in de eerste helft kreeg de kustploeg maar weinig voor elkaar.



De bezoekers waren de betere ploeg, maar de eerste grote kans was toch voor de thuisploeg: Musona mocht alleen door richting Butez, maar faalde.



Kort voor het uur miste diezelfde Musona opnieuw een uitgelezen kans om de thuisploeg op voorsprong te trappen. Een paar minuten later scoorde Bolingi de 0-1 voor de bezoekers. De Congolees kopte het leer voorbij Proto.



Oostende voetbalde nog een handvol kansjes bij elkaar, maar moest na 82 minuten met tien verder. Siani trok aan de noodrem om de doorgebroken Amallah af te stoppen.



Zo bleef de 0-1 op het bord staan. Voor Moeskroen zijn het meteen drie gouden punten in de strijd om het behoud. Oostende zal uit een ander vaatje moeten tappen als het Marseille deze week nog iets in de weg wil leggen.