Ook Nederland kijkt vol bewondering naar Van Aert: ‘Zelfs de gele trui verliezen doet hij eervol’

Ook onze noorderburen kijken met open mond naar alleskunner Wout van Aert in deze Tour. ‘Vooral de durf waarmee hij koerst, is genieten’, zegt wieleranalist Marijn de Vries.

Twee ritzeges, een rits podiumplaatsen, een koerstactiek om duimen en vingers bij af te likken, en dat allemaal gehuld in geel en groen. Is Nederland ook zo verliefd op Wout van Aert?

De Vries: “Ik denk dat we – zoals Belgen soms proberen bij Mathieu van der Poel – hem stiekem zelfs een beetje proberen toe te eigenen omdat hij bij een Nederlands wielerteam rijdt (Team Jumbo-Visma, MIM). Voor elke wielerliefhebber is dit een droom. Zelfs al weet je inmiddels wat voor klasbak Van Aert is, toch kijk je telkens weer vol bewondering toe.

“Neem nu de rit waarin hij in de gele trui wegrijdt op de Côte du Cap Blanc-Nez. Het hele peloton weet van tevoren dat er daar een aanval komt, en toch is er geen ziel die kan volgen. Bovendien was het deel van een plan dat door de ploeg tot in de puntjes is uitgevoerd, ook dat vond ik mooi om zien.”

Volgens veel waarnemers gaf hij in Longwy wel een ritzege weg door een ontsnapping te forceren. Terechte kritiek?

“Het was misschien niet de allerslimste move, maar nadien vond ik de uitleg wel steek houden. Door de koers zo hard te maken heeft Van Aert ervoor gezorgd dat de ploeg geen knechten moest opsouperen. En als je zag hoe hij het hele peloton heeft laten jagen, hoe een hardrijder als Nils Politt met de tong uit de mond op kop van het peloton reed, dan was het voor de neutrale liefhebber wel een rit om van te smullen.

“Dat vind ik zo mooi aan die nieuwe generatie. Pogacar, Van der Poel, Van Aert: ze genieten van het spel en er is zo veel eer mee gemoeid. Zelfs de gele trui verliezen doet Van Aert eervol. Volgens mij wist hij dat de trui na La Planche des Belles Filles toch verloren zou zijn. Dan liever strijdend ten onder gaan.”

Ook opvallend is dat de ‘alleskunner’ terug is van weggeweest. Kasseien, bergen, tijdritten, sprinten, het kan niet op.

“Dat type renner is er altijd wel geweest, maar het valt zeker op hoe hard ze er bovenuit steken op al die terreinen. Persoonlijk vind ik de durf waarmee ze, vaak erg vroeg, de koers openbreken nog het meest genieten. Het ligt mijlenver van het keurslijf dat Ineos, Sky of de ploeg van Lance Armstrong de Tour oplegden. Er kan altijd iets onverwachts gebeuren.

“Misschien heeft het te maken met hun crossverleden, het zijn allemaal renners die handig zijn op de fiets. Maar ik denk eerder dat het toeval is. Een heel fijn toeval.”

Marijn de Vries Beeld VRT

Volgens Eddy Planckaert kan Van Aert ‘vijf tot zes ritten’ winnen als de ploeg volledig in zijn dienst zou rijden. Moet hij een transfer overwegen?

“Hij moet vooral doen waar hij zich goed bij voelt. Bij Jumbo-Visma vindt hij duidelijk een omgeving die hem uit de verf laat komen, en hij kan volgens mij ook profiteren van de sterkte van de ploeg in de breedte. Ik ben er niet van overtuigd dat hij bij een andere ploeg meer zou winnen.

“Er ligt trouwens nog wel wat klaar voor Van Aert in deze Tour. De tijdrit, de sprints, bijna elke etappe die niet op een alpencol aankomt, is een kans.”

Liggen de gele en groene trui al in een definitieve plooi?

“De groene trui blijft volgens mij wel bij Wout, voor het geel hoop ik nog op een felle strijd. Waarom zouden Ineos, dat vier renners in de top tien heeft, en Jumbo-Visma geen verbond kunnen smeden? Als zij elk om de beurt aanvallen, kan het voor Pogacar knap lastig worden.”

Steeds meer Belgen lijken er intussen van te dromen dat Van Aert zich ooit eens in die gele strijd mengt. Goed idee?

“Ik trek graag de lijn naar Tom Dumoulin, die eenzelfde type lichaamsbouw heeft, zij het zelfs nog iets smaller. Hij heeft één Giro op zijn palmares, maar heeft daar veel voor geleden en zijn lichaam helemaal opgebrand. Zo’n transformatie is bovendien mentaal geen pretje. Als je dan ziet met hoeveel plezier Van Aert vandaag rondrijdt, vraag ik me af of dat wel de moeite waard is.”