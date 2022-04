Ook na Parijs-Roubaix schiet Lotto-Soudal niet op in strijd om behoud

Florian Vermeersch, die vorig jaar nog tweede was in Roubaix, haalde de eindstreep niet. Dat betekende geen punten. Nog in april keerde Caleb Ewan met twee ritzeges terug uit de Ronde van Turkije en op 2 april won Arnaud De Lie de Volta Limburg Classic.

Ook na Parijs-Roubaix is Lotto-Soudal niet veel opgeschoten in de strijd om het behoud in de World Tour. Het Belgisch WorldTour-team was bij het begin van het seizoen twintigste en daar staat het drie maanden later nog steeds (10.483 punten). Zelfs al telt de ploeg al twaalf overwinningen dit jaar. Dat is evenveel als in het hele seizoen 2021.

Twee plaatsen te gaan

De inzet is bekend: Lotto-Soudal doet er alles aan om haar WorldTour-licentie te verlengen. Na drie jaar loopt de huidige licentie op het einde van dit jaar af. Een definitieve stand, met optelling van de punten van de tien best scorende renners, zal op het einde van het seizoen worden gemaakt. Wil Lotto-Soudal in de WorldTour blijven, dan moet het zich bij de beste achttien ploegen plaatsen. Daar is het team nu twee plaatsen en 1.161 punten van verwijderd.

Lotto-Soudal moet Israël-Premier Tech (negentiende, 10.520 ptn) en Cofidis (achttiende, 11.644 ptn) voorbij. Total Energies (21ste, 7.235 ptn), de ploeg van Peter Sagan, en Uno-X (22ste, 5.427) kunnen nu al geen aanspraak meer maken op een WorldTour-licentie.

Arkéa-Samsic, de ploeg van Nairo Quintana, en Alpecin-Fenix, waar Mathieu van der Poel de onbetwiste kopman is, staan ook bij de beste achttien geklasseerde ploegen. Alpecin is zevende, Arkéa klom in de voorbije drie maanden van plaats achttien naar twaalf.

Comfortabel in ProTour

Alpecin en Arkéa behoren bij de zogenaamde UCI ProTeams, de klasse waar Lotto dreigt in te belanden. Arkéa wil de stap naar de WorldTour zetten maar of Alpecin hetzelfde wil, is nog niet duidelijk. De broers Roodhooft voelen zich comfortabel als beste team in de ProTour. Het geeft ze startrecht in alle WorldTour-races en het ontslaat ze van een aantal verplichtingen die een WorldTour-team wel heeft.

Het is de uitgesproken ambitie van Jannie Haek, de CEO van de Nationale Loterij, om de WorldTour-status van Lotto-Soudal te behouden. Daan De Wever, die met zijn bedrijf Dstny vanaf volgend jaar de ploeg komt sponsoren, ziet dat anders. Zakken of blijven, het maakt de nieuwe sponsor niet uit.

Caleb Ewan ook niet. Ewan heeft zijn contract al tot 2024 verlengd. Dat andere renners, bij verlies van WorldTour-status, zouden opstappen bij de ploeg? Jef Van den Bosch, die onder meer de manager is van Victor Campenaerts, denkt van niet. “Het gaat niet om de status, wel om hoe een renner zich voelt. Is Mathieu van der Poel ongelukkig omdat Alpecin geen WorldTour is? Ik denk het niet.”