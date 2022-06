Ook Lotto-kwartet aast op tijdrittrui van Lampaert

Yves Lampaert vertoefde deze week in een storm. Zowat iedereen had een mening over zijn manoeuvre tijdens de slotrit van de Ronde van België, wat de renner van QuickStep-Alpha Vinyl de uitsluiting kostte. Sommigen zendden via sociale media zelfs bedreigingen. “Het was schrikken. Doodsbedreigingen waren het niet, maar wel enkele berichten die te ver gingen”, klinkt het in zijn entourage.

Lampaert laat weten dat hij in Gavere geprikkeld aan de start verschijnt. Zijn vorm is ook goed. In de Ronde van België reed de West-Vlaming zeven seconden sneller dan topfavoriet Mads Pedersen in de tijdrit in Averbode. “Pedersen had de voorbije weken veeI op de tijdritfiets getraind, dus het was best knap dat ik hem versloeg. Zeker omdat ik niet helemaal tevreden was over mijn tijdrit. Eén bocht ging compleet de mist in. Ik was ook te snel gestart”, zegt Lampaert.

“De tijdrit op het BK is veel langer dan in de Ronde van België, en zo te zien heeft Remco Evenepoel de Ronde van Zwitserland goed verteerd. Hij is dus de topfavoriet.”

Lampaert plaatst zichzelf bij de podiumkandidaten in de tijdrit van 34,8 kilometer, tenminste als zijn heup standhoudt. “Ik heb nog steeds last sinds mijn val in Parijs-Roubaix, toen ik werd aangetikt door een toeschouwer. Mijn heup speelt soms nog op. Toen ik er in Roubaix op viel, was dat op exact dezelfde plek als toen ik eens omvergereden ben in Kuurne-Brussel-Kuurne. Het is een tere plaats van mijn lichaam geworden.”

Outsiders

Lampaert is niet de enige outsider. Hij denkt ook aan Victor Campenaerts. “Hij rijdt in zijn eigen gemeente. Vorig jaar heb ik zelf meegemaakt dat je dan boven jezelf kunt uitstijgen.”

Campenaerts kent het parcours uit het hoofd. “Ik weet elke steen en bocht liggen.” Alleen is het nog wat gissen naar zijn tijdritvorm. In de tijdrit van de Ronde van België eindigde hij teleurstellend twaalfde op 22 seconden van Lampaert. “Door een aflopende ketting was een topresultaat uitgesloten, maar in de Ardennen-rit heb ik vertrouwen getankt”, stelt Campenaerts.

Naast Campenaerts brengt Lotto-Soudal nog drie outsiders aan de start. Ook Thomas De Gendt rijdt voor eigen volk. Frederik Frison en Florian Vermeersch hebben eveneens toegewerkt naar het BK. Vermeersch eindigde zesde in de tijdrit, maar had nog sneller gekund als zijn schakelsysteem op het tijdritstuur niet was afgebroken. Vorig jaar eindigde hij ook al vijfde op het BK tijdrijden.

Tot slot moet ook rekening worden gehouden met Laurens De Plus. De Ninovieter van Ineos-Grenadiers is net terug van de Route d’Occitanie, waar hij zeventiende werd. In 2018 eindigde De Plus vierde op het BK tijdrijden.