Ook laatste kritiek op Curry verstomt na vierde NBA-titel

De tranen kwamen tijdens het wegtikken van de laatste seconden, toen de buit binnen was en hij zijn vader Dell bij de achterlijn omhelsde. Terug op het veld zakte de snikkende Stephen Curry naar de grond. “Dit voelt onwerkelijk”, zei hij, eenmaal opgekrabbeld. In de zesde wedstrijd, in Boston, hadden de Warriors de beslissende tik uitgedeeld: 103-90.

Zeven jaar na zijn eerste kampioenschap in de NBA kon Curry zijn vierde verwelkomen. In de afgelopen acht seizoenen stonden zijn Warriors zes keer in de finale. Door de zege tegen Boston komt Curry met vier NBA-titels op gelijke hoogte met LeBron James, de andere ster van zijn generatie.

“Deze komt anders binnen”, zei Curry. Na de laatste titel van 2018 was zijn ploeg door blessures uit elkaar gevallen, slechts twee seizoenen geleden bevond Golden State zich nog op de diepste bodem van de NBA. De weg terug was lang en zwaar, zei Curry, maar de beloning vergoedde alles.

Driepunters

In de afgelopen weken veegde Curry de laatste twijfels over zijn carrière van tafel. Hij had nog nooit écht uitgeblonken in een finale, klonk de zeldzame kritiek, en bij geen van zijn voorgaande drie kampioenschappen was hij uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van de eindstrijd. Door beide argumenten kon donderdagnacht een streep worden gehaald.

In 2015 won zijn ploeggenoot Andre Iguodala de MVP-trofee, in 2018 en 2019 kreeg de inmiddels naar Brooklyn Nets vertrokken Kevin Durant de eer. Deze keer werd Curry unaniem uitgeroepen tot MVP van de finale. “Zijn carrière is zo volmaakt dat dit het enige puntje van kritiek was dat men nog kon vinden”, sprak coach Steve Kerr. “Het is mooi dat hij dit kan afvinken.”

Kampioenen in laatste tien jaar 2013 Miami Heat (finalist: San Antonio Spurs) 2014 San Antonio Spurs (finalist: Miami Heat) 2015 Golden State Warriors (finalist: Cleveland Cavaliers) 2016 Cleveland Cavaliers (finalist: Golden State Warriors) 2017 Golden State Warriors (finalist: Cleveland Cavaliers) 2018 Golden State Warriors (finalist: Cleveland Cavaliers) 2019 Toronto Raptors (finalist: Golden State Warriors) 2020 Los Angeles Lakers (finalist: Miami Heat) 2021 Milwaukee Bucks (finalist: Phoenix Suns) 2022 Golden State Warriors (finalist: Boston Celtics)

Curry speelde de finale van zijn leven, op een moment dat zijn ploeg het nodig had. Vergeleken met de voorgaande kampioensteams beschikte Warriors over minder talent. Er kwam zo meer op het bord van de spelverdeler te liggen. “Curry heeft ons gedragen”, zei ploeggenoot Draymond Green.

Over zes wedstrijden noteerde Curry gemiddeld 31,2 punten, meer dan hij ooit scoorde in een finale. Vooral zijn vierde wedstrijd in Boston zal worden herinnerd. De Warriors stonden met 2-1 achter – een volgende nederlaag was waarschijnlijk de doodsteek geweest – toen Curry 43 punten bij elkaar schoot.

Een mindere vijfde wedstrijd, die de Warriors niettemin wonnen, maakte een einde aan een onwerkelijke reeks: voor het eerst in 233 wedstrijden gooide Curry geen enkele driepunter raak. De laatste keer dat het gebeurde, was in het jaar 2018.

Donderdagnacht stond het vizier weer scherp en liet de 1,88 meter lange spelverdeler zes driepunters door het netje ploffen.

Curry is goed voor 34 punten in de zesde finalewedstrijd. Beeld AFP

Supporters van Boston wisten al vroeg in het derde kwart hoe laat het was. Curry gooide een diepe driepunter raak en wees vervolgens naar zijn ringvinger, waar hij spoedig zijn volgende kampioensring omheen mag schuiven.

In de laatste minuten van de wedstrijd plaatste Curry na een volgende driepunter zijn handpalmen tegen elkaar en legde hij zijn wang tegen zijn handen, die een denkbeeldig kussen vormden. Welterusten, bedoelde hij ermee. “Breng de kinderen maar naar boven”, sprak commentator Mark Jackson. Curry deed het licht uit in Boston.

Warriors-dynastie

Een ochtend later ging het op de Amerikaanse sportzenders over de legacy van Curry, zijn nalatenschap. Vooral in de NBA kennen analisten de neiging carrières te rangschikken voordat ze voltooid zijn. Succes wordt daarbij gemeten in kampioenschappen. Curry passeerde onder meer Celtics-legende Larry Bird en staat nu op gelijke hoogte met spelers als James en Shaquille O’Neal.

De Warriors worden geroemd als een dynastie die het afgelopen decennium de NBA heeft geregeerd. “Het stond alleen even op pauze”, schreef The New York Times over de laatste twee jaren. Voor de bookmakers in Las Vegas gelden de Warriors ook voor komend seizoen alvast als favoriet.

De 34-jarige Curry is nog niet klaar, maar met een kampioenschap dat meer dan ooit aanvoelt als het zijne heeft hij niets meer te bewijzen. Ja, een olympische titel ontbreekt nog, grapte Kerr, ook bondscoach van de Amerikaanse basketbalploeg. “Zonder Curry zou dit allemaal niet mogelijk zijn”, zei de Warriors-coach over het kampioenschap. “Als je het aan mij vraagt, plaatst hij hiermee een kroon op zijn carrière.”