Ook Kompany vroeg Vermaelen als assistent: ‘Maar het was een jaar te vroeg’

“Ik ging normaal niet over andere zaken dan Anderlecht praten, maar voor Vermaelen maak ik een uitzondering”, zei Kompany. Wat volgde was een grote lofzang. “Eerst en vooral: wat een prachtige carrière heeft hij bij elkaar gevoetbald. Een voorbeeldig talent. Als zijn medische situatie het had toegelaten, was hij ongetwijfeld een sterkhouder geworden naast Gerard Piqué bij Barcelona.

“Of hij geschikt is voor het trainersvak? Ik ben zeker dat Vermaelen die rol op een heel natuurlijke manier zal opnemen. Hij zal veel leren in de staf van Roberto Martínez en zal de Duivels zélf stappen laten zetten.”

Kompany bekende tot slot dat hij Vermaelen al had gepolst om de staf van Anderlecht te vervoegen. “Maar het was een jaartje te vroeg”, lachte de RSCA-coach. “Het is ook niet makkelijk om te starten bij een club. In die zin is het goed dat hij eraan begint bij een landenteam. Nu kan hij ook genieten van een paar maanden extra vakantie. Ik heb dat sabbatjaar overgeslagen.”