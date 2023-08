Ook in het wielerpeloton regent het deze maand transfers

Twee zaken. Allereerst is er een korte transferperiode tussen 1 en 15 augustus waarin renners per direct van werkgever kunnen veranderen. Dit is exclusief bedoeld voor renners die tijdens het lopende seizoen van ploeg willen wisselen. Op geen enkel ander moment kan een renner van ploeg wisselen tijdens het jaar, de UCI verbiedt dat. Gemiddeld zijn er van dit soort transfers maar één of twee per seizoen. De drie betrokken partijen moeten daarover een akkoord vinden: de renner, zijn huidige ploeg en zijn nieuwe ploeg. Soms komt er een transfersom aan te pas, soms gebeurt de overstap kosteloos. Dylan Teuns in 2022 (van Bahrain naar Israël) en Rohan Dennis in 2014 (van Garmin naar BMC) zijn een paar bekend voorbeelden.

Daarnaast is 1 augustus belangrijk omdat ploegen vanaf deze datum renners mogen contacteren en contracteren voor het daaropvolgende seizoen. Het gaat enkel om renners die sowieso einde contract zouden zijn aan het einde van het lopende seizoen. Een concreet voorbeeld is Fabio Jakobsen: einde contract bij Soudal-QuickStep in december 2023, mag hij vanaf nu bekendmaken dat hij in 2024 voor DSM zal rijden. In de praktijk worden de deals vaak vroeger gesloten, maar officieel worden ze pas vanaf 1 augustus meegedeeld.

De zaak-Ewan

Er zijn nog manieren om een transfer te maken. Drie nog wel, maar die zijn minder evident. Het gaat telkens om transfers aan het einde van het seizoen. Een renner kan dan zijn lopende verbintenis laten ontbinden in samenspraak met zijn ploeg. De kans is groot dat dat in december gebeurt bij Caleb Ewan. De Australiër heeft nog een contract tot eind 2024 bij Lotto-Dstny, maar ploeg en renner zijn op elkaar uitgekeken.

In sommige gevallen is er een tweede ploeg betrokken die de renner wil overnemen. Dan krijg je vaak een minder vriendelijke situatie en moet de renner in kwestie zich eerst vrijkopen. De overgang van Tiesj Benoot van DSM naar Jumbo-Visma eind 2020 is een voorbeeld. Dit soort betalende transfers lijkt het meest op die in het voetbal, al is er een subtiel verschil: in theorie zijn het niet de ploegen die kopen en verkopen, maar zijn het de renners die een schadevergoeding betalen voor het verbreken van hun contract. Meestal worden ze daarbij wel (heimelijk) financieel gesteund door hun nieuwe ploeg.

Als Remco Evenepoel onder zijn lopende contract bij Soudal-QuickStep uit wil, zal het op deze manier moeten gebeuren. Dan zal hij eerst een schadevergoeding moeten betalen. Het UCI-regelement voorziet geen exacte bedragen. Per land en per type contract kan een andere wetgeving van toepassing zijn. Wat zeker meespeelt: de duur van het nog lopende contract, de hoogte van het loon en het engagement van de sponsors. Het is duidelijk dat 10 miljoen euro niet zal volstaan in het geval van Evenepoel.

De derde en laatste manier om een transfer te forceren is het inroepen van een ‘dwingende reden’, bijvoorbeeld het niet nakomen van afspraken of pestgedrag. Dan kan een renner zijn lopende contract ‘gratis’ laten ontbinden. In de praktijk is dat heel moeilijk. Wout van Aert vertrok op die manier in 2018 bij Veranda’s Willems-Crelan, maar werd nadien in zijn ongelijk gesteld door de rechtbank en moest uiteindelijk toch een grote schadevergoeding betalen.