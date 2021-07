Ook Federer twijfelt over deelname aan Olympische Spelen

Geen toeschouwers op de Olympische Spelen in Tokio en haast geen mannelijke tennistoppers. Al vijftien spelers uit de top veertig hebben zich afgemeld. Rafael Nadal is oververmoeid na het gravelseizoen, maar werd gisteren wel aangekondigd op het toernooi van Washington in de week na de Spelen.

Roger Federer zal zich ook de vraag stellen: is het de moeite waard? “Je kunt niet alles spelen”, gaf de Zwitser tijdens Wimbledon al mee. Voor het tennisicoon zou het zijn vijfde olympische passage zijn, waarbij zijn Japanse kledingsponsor Uniqlo hem mogelijk een zetje in de juiste richting zal geven. Federer zou daarvoor, net als op Wimbledon, een tijdje zonder gezin of uitgebreide entourage moeten doorbrengen.

Prille twintigers Denis Shapovalov, Casper Ruud en Jannik Sinner geven prioriteit aan het tenniscircuit, de ATP-punten en het geld dat daar te rapen valt. Ze krijgen navolging van Grigor Dimitrov. “Na een moeizaam anderhalf jaar staat Tokio niet op mijn prioriteitenlijst”, zei de Bulgaar. “Wij hebben elke week competitie, het is niet dat we vier jaar moeten wachten om bijvoorbeeld een grandslamtoernooi te spelen.”

Voor organisator ITF zou de olympische droom weleens op een nachtmerrie kunnen uitdraaien.