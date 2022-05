Ook City’s oliedollars kunnen niet op tegen de magie van Real

In de opmars van Real Madrid naar de finale van de Champions League schuilt symboliek. De oudste waarde van het Europese voetbal rekende af met het nieuwe en al iets oudere (olie)geld, door PSG, Chelsea en Manchester City uit te schakelen.

De witte T-shirts met opschrift lagen al klaar, als teken van vertrouwen in de glorieuze afloop. ‘A por la 14’. Euforische mannen van Real Madrid trokken ze op het veld van Bernabéu aan na de ongekende, ongelooflijke ommekeer in de halve finale tegen Manchester City: van 0-1 tot de 90ste minuut naar 3-1 in de 95ste minuut, waarmee de totaalstand in het tweeluik op 6-5 kwam. Op naar de veertiende beker.

Wat een contrast. Eén beker, daarmee zouden Manchester City en ook Paris Saint-Germain hemels gelukkig zijn. Eentje, als beloning voor al die investeringen in spelers in het laatste decennium, gefinancierd door eigenaren van olie en gas uit de Emiraten en Qatar. Miljarden zelfs. Maar nu is Josep Guardiola, trainer van City, opnieuw de verliezer, zoals hij sinds 2011 met Barcelona telkens te vroeg de verliezer was in Europa, in drie seizoenen bij Bayern München en zes bij Manchester City.

Redding Courtois

“Close”, zei hij woensdag na afloop in elk interview. Dichtbij. De wissels waren bepalend, maar kun je van echte fouten van de trainer spreken? “Voetbal is onvoorspelbaar. Soms moet je zo’n afloop accepteren”, zei de Spanjaard.

In de 87ste minuut, bij 0-1 dus, kreeg invaller Jack Grealish twee kansen binnen één minuut. Eerst na een solo over links. Zijn inzet was een kruising tussen een voorzet en een schuiver op doel. Phil Foden kon net niet bij de bal, die door verdediger Ferland Mendy werd weggetrapt. Even later kapte Grealish, afgelopen zomer voor meer dan 100 miljoen euro gekocht van Aston Villa, de bal keurig naar zijn linkervoet in het drukke strafschopgebied. Doelman Thibaut Courtois redde met zijn voetzool na de prima schuiver.

Karim Benzema plukt de bal acrobatisch uit de lucht in de halve finale van de Champions League. Beeld AFP

Als één van deze ballen doel trof, was het voorbij. Real was tot die tijd onmachtig. Bij vlagen weggespeeld in de eerste wedstrijd, in Engeland goed weggekomen met 4-3, en zonder kansen woensdag, tot de 90ste minuut. Na afloop was Grealish de schlemiel, in de wereld van opportunisme. En Guardiola had volgens diezelfde theorie slecht gewisseld, in tegenstelling tot collega Carlo Ancelotti, die Rodrygo bracht (twee goals), Eduardo Camavinga (bepalend op het middenveld) en Marco Asensio (kopte de beslissende bal per ongeluk door).

De wissels van Ancelotti pakten goed uit. Real nam eindelijk risico, verscheen met veel man in het strafschopgebied om het toeval een handje te helpen. Een minuut of drie na de twee kansen van Grealish stond het 1-1, wanneer Rodrygo na kunstig terugleggen van Benzema eerder dan doelman Ederson bij de bal was.

Over twee duels was City beter. Simpel. En kijk naar de 2-1 in blessuretijd, waarbij ook het nodige geluk kwam kijken. Asensio wilde zelf koppen na de voorzet van Carvajal. Hij schampte de bal, waarna die precies op het hoofd van Rodrygo kwam. Ancelotti was niet te beroerd om toe te geven dat het geluk een behoorlijke rol had gespeeld in de wederopstanding.

Op naar Parijs

Zo komt het op zaterdag 28 mei dus tussen een finale tussen Real Madrid en Liverpool, uitgerekend in Parijs, stad van die andere club die misschien beter was dan Real, in de achtste finales, doch eveneens werd overrompeld in een korte fase met drie treffers.

Voetbal International berekende dat PSG en City sinds 2011 meer dan 3 miljard euro uitgaven aan spelers. De eigenaren uit de oliestaten zijn blij met de nationale successen, maar uiteindelijk willen ze de Champions League winnen. Chelsea, in de kwartfinales uitgeschakeld door Real en van 2003 tot onlangs afhankelijk van het geld van de Rus Roman Abramovitsj, en eveneens lange tijd behorend tot de clubs van het ‘nieuwe’ geld, wist de belangrijkste Europese beker wel twee keer te winnen, in 2012 en 2021.

Real heeft ook geld, zeker, maar juist nu was enigszins ‘bezuinigd’ om het stadion te verbouwen. Daarbij is Real de oudste waarde in het topvoetbal, de eerste Europese grootmacht. Europa Cup I (voorganger Champions League) gewonnen in 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966 en als Champions League in 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 en 2018. Dertien stuks, generaties lang, van Di Stéfano en Gento, via Raùl en Zidane tot Ronaldo en Ramos, en nog steeds Modric, Kroos en Benzema. Dat heeft ook iets vertrouwds.