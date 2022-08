Ook bod van 11 miljoen euro op Vanaken volstaat niet

In hoeverre is het West Ham United menens wat Hans Vanaken betreft? Hoewel coach David Moyes in hem de ideale versterking ziet, lijkt de Londense club maar niet over de brug te komen. Gisteren viel er een nieuw bod van 11 miljoen euro binnen in Brugge, dit terwijl Club eerder had laten weten dat een aanbieding van 10 miljoen onbespreekbaar was.

In afwachting van een hoger bod uit Londen levert Club Brugge op zijn beurt nog steeds inspanningen om Vanaken aan wal te houden. Het wil de dertigjarige spelmaker een contract ‘voor het leven’ schenken. Op minder dan een week van de deadline in de Premier League is het nog steeds vol spanning afwachten. Club probeert Vanaken aan boord te houden en wil daarnaast, onder meer met de Champions League in zicht, snel duidelijkheid in het dossier.

Vanaken zelf traint vandaag in principe gewoon mee in het Basecamp. Daar start Club de voorbereiding op de wedstrijd van vrijdag in Charleroi. Op dit moment wijst alles erop dat Vanaken daar gewoon in actie zal komen, zoals hij dat afgelopen zondag tegen KV Kortrijk heeft gedaan. Als West Ham straks niet de nodige inspanningen levert, zal dat op 2 september in de Brugse derby ook nog het geval zijn.