Ook bij Milan speelt Origi voorlopig nauwelijks, nu door een blessure

Divock Origi (27) is een spits met meer mijlpalen dan minuten. Ook bij AC Milan nam de Rode Duivel een valse start. Tegen Zagreb zit hij vanavond alweer niet in de kern.

Zijn moment is alweer gepasseerd. ‘Origi Time’ heeft in Milaan nog niet de betekenis die het begrip in Liverpool had. Origi-tijd stond daar voor een late invalbeurt, met impact en een belangrijk doelpunt. Het is zo dat hij zich in Liverpool de legende in heeft gespeeld. Als de spits van die paar grote momenten. Met een groot aandeel in de Champions League-triomf in 2019. En ook zijn bijdrage aan de eerste landstitel in dertig jaar.

In het oefencomplex van AC Milan staart coach Stefano Pioli naar zijn horloge. ‘Origi Time’ is een geduldoefening. Tijdens de voorbereiding duurde het tot de allerlaatste trainingsdag alvorens zijn nieuwe aanwinst weer fit was. Bij aankomst in Milaan, begin juli, sukkelde Origi nog altijd met de naweeën van een spierblessure die hij in zijn laatste weken bij Liverpool had opgelopen. Minutieus volgde hij het revalidatieprogramma dat de medische staf van Milan had uitgetekend. Het duurde een beetje langer dan gedacht, maar op de openingsspeeldag kon hij uiteindelijk toch debuteren. Invalbeurt van 6 minuten, zonder grote impact.

De voorbije weken bouwde Pioli op aangeven van zijn fysieke breinen gestaag zijn minuten op. Tegen Red Bull Salzburg, acht dagen geleden in de Champions League, speelde Origi voor het eerst meer dan een halfuur. Tegen Sampdoria vorige vrijdag zou Origi voor het eerst in de basis staan bij Milan. Alleen: de spieren pruttelden tegen. Een paar uur nadat Pioli had aangekondigd dat hij er klaar voor was, haakte Origi af met een pijntje in een van de benen. Zijn eerste grote kans voor Milan liet Origi meteen schieten. Hij reisde zelfs niet mee af.

Tegen Zagreb zit hij vanavond evenmin in de kern. En ook de topper tegen Napoli zondag haalt hij niet. Origi vloog maandag immers naar Antwerpen om zich door Lieven Maesschalck te laten behandelen. Hij hoopt dat de kinesist van de Rode Duivels hem definitief afhelpt van zijn aanhoudende spierproblemen. Er komt een WK aan. En ook bij Milan hebben ze grote verwachtingen van een spits die jaarlijks 3,5 miljoen euro netto verdient. Daar moet iets tegenover staan.

Op een kruispunt

Pioli beschouwt Origi als een kostbare pion. Hij heeft het ideale profiel om voorin enkele spelers te ontlasten. De oude Olivier Giroud dreigt op zijn adem te trappen in afwezigheid van een vervanger. Ante Rebic is op de sukkel met de rug, Zlatan ligt nog maanden in de lappenmand. Straks moet Charles De Ketelaere nog depanneren. Pioli moet puzzelen. “Ik heb het voor Origi”, zegt Pioli. “Hij komt van de beste competitie ter wereld. Van een team dat erg verticaal speelt en met een grote intensiteit. Net zoals wij dat doen.”

Op zijn 27ste staat Origi op een kruispunt. Het wordt tijd dat hij de hoge verwachtingen eindelijk op consistente basis inlost. Sinds hij op het WK in 2014 in Brazilië voor het eerst kwam piepen, is hij op zoek geweest naar zichzelf en naar een constante. Een carrière met meer downs dan ups. Met meer mijlpalen en grote trofeeën dan minuten.

(KTH)