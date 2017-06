Ook Achab en Asemani grijpen naast medailles op WK taekwondo

Regerend Europees - en wereldkampioen Achab moest in zijn kwartfinale met 11-3 de duimen leggen voor de Brit Bradly Sinden. Voor Asemani eindigde het WK in de tweede ronde, met een 12-16 nederlaag tegen de Iraanse Mahmoudi Aghdam Parsa.



Eerder op het WK moest regerend Europees kampioen Mourad Laachraoui (-54 kg) vrede nemen met een vijfde stek. Salaheddine Bensaleh (-58 kg) ging eruit in de achtste finales, Mohamed Ketbi (-68 kg) in de tweede ronde.



Morgen komt met Indra Craen (-62 kg) de laatste Belgische op het WK taekwondo in actie.