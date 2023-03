Ooit in coma, nu international: het opmerkelijke levenspad van Mangala

Voor hetzelfde geld zat hij nu in een rolstoel. Maar Orel Mangala is een keikop. De middenvelder hield het voor bekeken bij Anderlecht, om het via de Bundesliga en de Premier League tot de Belgische nationale ploeg te schoppen.

NVE en KDZ

Voor veel Belgische fans was zijn optreden tegen Duitsland de eerste echte kennismaking met Orel Mangala (25). Zijn twee invalbeurten tegen Ierland en Burkina Faso verleden jaar hadden ons niet veel wijzer gemaakt. En bij clubs als Nottingham Forest en Stuttgart haal je alleen de Belgische voetbalzenders als je tegen Manchester City of Bayern München speelt. Domenico Tedesco durfde hem wel voor de leeuwen te gooien, ook al is hij in Engeland geen certitude. Met succes.

Het zal zelfs de aandachtige kijker wellicht niet zijn opgevallen: het litteken in het gelaat van Mangala, schuin boven zijn linkeroog. Een pijnlijk souvenir dat hij heeft overgehouden aan zijn peuterjaren. Toen al was hij bezeten door het spelletje.

Aangereden door auto

“De liefde voor de bal heeft Orel bijna het ­leven gekost”, blikt zijn vader daarop terug. Een tweejarige Orel was tijdens de zomervakantie aan het spelen in de tuin in Etterbeek, waar hij zonder aarzelen de straat overstak om zijn bal te halen. Daarbij had hij geen oog voor een aanstormende wagen. Hij lag twee dagen in een kunstmatige coma. “Niemand trof schuld”, vertelde Mangala zelf. “Het gebeurde zo snel.”

Vader Mangala herinnert zich de zware verwondingen van zijn zoon. Zijn gezicht, armen en benen waren er slecht aan toe. “De dokters vertelden zelfs dat mijn jongen wellicht nooit meer zou kunnen wandelen.” Even gingen de alarmbellen af. “Al had ik er vertrouwen in”, zegt zijn vader, die zijn zoon niet in een rolstoel zag. “Orel is een sterk karaktertje. Zijn moeder en ik zaten elke dag bij hem in het kinderziekenhuis. Aanmoedigen, aanmoedigen, bij elke stap, als een spelletje.”

Een paar maanden later kon hij alweer stappen. “Orel is het bewijs dat mirakels bestaan”, zegt zijn vader trots. “Op het veld ben ik ook zo. Opgeven, dat doe ik niet. Ik ben mentaal sterk”, vertelt de middenvelder. “En hij is een echte winnaar”, weet Jean Kindermans, hoofd jeugdopleiding bij Anderlecht. “Een sympathieke, leuke kerel naast het veld, altijd met een big smile.”

Bondscoach Domenico Tedesco geeft het vertrouwen aan zijn 25-jarige middenvelder. Beeld Photo News

Een paar jaar later ging de zevenjarige Orel naar de testdagen op Neerpede. Hij vond er snel zijn draai en schopte het tot de Youth League, maar bij de A-kern was hij niet welkom op training. “Hij was een toptalent van de generatie van ’98”, zegt Kindermans. “Hij was altijd een van onze draaischijven. Hij speelt met veel lef en lijdt daarbij weinig balverlies. En altijd vers l’avant, naar voren, zoals je op Neerpede vaak hoort. Kijk maar naar zijn bijdrage bij die goal van Lukaku. Wij gingen ervan uit dat hij nog een aantal jaren bij ons zou blijven, maar hij werd ongeduldig. Dat gebeurt.” Eerst wilde paars-wit niet meewerken aan een transfer, uiteindelijk kwam die er toch.

Oude bekende

Wie de evolutie van Mangala goed kan inschatten, is Hannes Wolf. De ex-trainer van Racing Genk is momenteel aan de slag bij de Duitse voetbalbond als coach van de U20 en staat vanaf volgend jaar voor de U18, maar daarvoor werkte hij al samen met de Belg bij Dortmund, Stuttgart en Hamburg.

“Ik heb Orel voor het eerst aan het werk gezien in 2015 op het EK U17”, zegt Wolf. “Ik was toen jeugdtrainer in Dortmund. Ik was meteen gecharmeerd en heb zijn naam opgeschreven. Toen bleek dat er een mogelijkheid was om hem naar Dortmund te halen hebben we niet getwijfeld.” Dortmund hoopte onze landgenoot te kopen, maar Anderlecht vroeg toen al 2 miljoen euro. Veel te veel, vond Mangala toen zelf. Het werd een uitleenbeurt van één jaar en hij was er een vaste waarde in het tweede elftal. Op dat moment legde Stuttgart wél bijna 2 miljoen op tafel bij Anderlecht, en daar liep hij Wolf opnieuw tegen het lijf.

“Mij viel meteen op hoe sterk hij was in de kleine ruimte. Technisch is hij zeer onderlegd. Tegelijk is hij sterk in duel. Alleen gooiden kleine spierblessures vaak roet in het eten. Zijn ritme werd daardoor gebroken en het kwam minder tot uiting hoe sterk hij eigenlijk was. Die blessuregevoeligheid was wel een thema. Stabiliteit en gezond blijven zijn voor hem de sleutels tot succes. Dan kan hij ook in de Premier League een rol spelen.”

Hoge transfersom

In Stuttgart waren ze er snel bij om een prijskaartje van 30 miljoen euro op de jonge middenvelder te plakken. “Mocht ik het geld hebben, dan zou ik mezelf kopen”, grapte Mangala eens. “Het is een waardering voor mijn werk.” Uiteindelijk wist Forest hem voor 13 miljoen los te weken.

Wolf zag hoe zijn pupil Duitsland dinsdag bij momenten pijn deed. “Als Duitser heb ik toch genoten van zijn prestatie. We hadden een goede band en ik was echt trots om te zien hoe goed hij het deed. In mijn ogen kan hij elke speelstijl aan, zowel op zes als op acht. Of je nu dominant wilt spelen of tegen een tegenstander staat die je iets verder achteruit drukt, met zijn techniek kan hij het spel bepalen. Hij is geen Onana of Fellaini, maar hij heeft genoeg verdedigende kwaliteiten om te knokken op het middenveld. Jullie kennen hem misschien minder, maar ik ben al heel lang overtuigd van de kwaliteiten van Orel. En Tedesco duidelijk ook.”

Of zoals zijn vader het beschrijft: “Orel speelt voetbal op zijn Duits, niet op zijn Italiaans, Spaans of Engels. Tedesco coacht op zijn Duits.”