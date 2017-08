Onze videoman in Vegas ziet Ierse fans toestromen: "We're here to take over"

"We're here to take over." Een McGregor-fan toonde gisteren trots de boodschap op zijn shirt en vatte daarmee perfect het motief van de Ieren in Las Vegas samen. Met zo'n 5.000 zullen ze zaterdag de T-Mobile Arena onveilig maken, maar de meesten onder hen zijn nu al in de stad aanwezig. Duizenden euro's hebben ze betaald voor hun reis. Reden genoeg voor onze videoreporter in Vegas om een bezoekje te brengen aan de Ierse die-hards. "We gaan wel even moeten sparen om dit terug te betalen."



