Onze F1-watcher volgt Vandoorne in Montreal: "Toffe stad, al schrok ik wel toen ik plots mezelf zag"

Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in het Canadese Montreal zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is gesteld met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

* Woensdag 7 juni, 11u: Passie De motoren van de Airbus A330 van Air Canada gaan naar volgas. Joelen en brullen, doen ze. Gieren. De oude kist davert en rammelt op weg naar voldoende snelheid om het zwerk te kiezen. Daveren en rammelen zal het straks in Montreal ook doen, denk ik zeven en een half uur voor de landing, terwijl ik Brussel door het kleine raampje almaar kleiner zie worden. Dit weekend staat in het nevenprogramma immers een koers op het programma in de 'Masters Historic': het kampioenschap met oude formule 1-machines. De scheurijzers van de jaren zeventig en tachtig, vooral. Ik kijk er ieder jaar weer naar uit en proef dan weer die passie die me -ongetwijfeld onbewust- naar deze job navigeerde. Zeker weten: vrijdagnamiddag, om halfzeven, loop ik in de pitstraat voor de eerste vrije training. Ga ik kijken naar het plaatje in de cockpit waarop het chassisnummer staat. En kan ik daarna opzoeken welke koersen het ding heeft gereden, misschien zelfs gewonnen.



Aan boord van de Airbus, best een gezellige boel. Wat turbulentie, ja, maar de stewardess vraagt op geen enkel moment via de boordradio of toevallig iemand van de passagiers echt goed is in het computerspel 'flight simulator' - dan heb je pas een probleem. Gezellig want zowat alle Belgen die in formule 1 actief zijn, ze zijn er bij. Zoals Mikael van helmfabrikant Bell, die zich het hele weekend lang ontfermt over de hoofddeksels van de coureurs die met zijn merk rijden, zoals Stoffel Vandoorne of Lewis Hamilton. De commentator van RTBF ook, de rij naast me. Een cameraman die voor het Franse Canal Plus werkt. En natuurlijk ook Jean-Michel Martin. Monument in de geschiedenis van de Belgische autosport, helft van de gebroeders Martin die in de jaren tachtig het mooie weer maakten in de 24 Uren van Francorchamps en zelfs Le Mans. Natuurlijk is hij er bij, want hij moet dit weekend racen. Jean-Michel is ondertussen 64 maar het vuur brandt nog: hij komt uit in de Masters Historic, bovendien met nieuw alaam. Hij heeft zijn Copersucar van Emerson Fittipaldi onlangs ingeruild voor een Tyrrell 009. Een machine waarmee de betreurde Fransman Didier Pironi in 1979 reed. Het confronteert me met mijn leeftijd: ik heb dat ding destijds nog zien racen, in Zolder. Archiefbeeld Masters Historic Racing. ©photo_news

* Woensdag 22u: Op springen Bedtijd, want net terug in het hotel na avondeten met een paar collega's. Natuurlijk gaat het gesprek dan over formule 1. En McLaren. Zak Brown, grote baas van Vandoornes team, is immers opvallend scherp geweest in een interviewtje. Liet tussen de regels lezen dat de samenwerking tussen McLaren en Honda op springen staat. "We naderen een kruispunt in onze samenwerking." Morgen op het circuit zal ik in de roddelgangen meer vernemen. McLaren zou een deadline gesteld hebben, meldt de Spaanse sportkrant AS. Het klopt, hoor ik fluisteren. Tegen uiterlijk Francorchamps, eind augustus, misschien zelfs al Budapest, eind juli, wil Brown dat zijn coureurs tegen de top drie aanschurken. Anders trekt McLaren het stopcontact uit zijn huwelijk met Honda en kruipt het in bed met Mercedes. Zac Brown op archiefbeeld. ©Getty Images for Clio Sports

* Donderdag 8 juni, 10u: Topauto Vroeg op het circuit. De donderdag kom je normaal gezien pas voorbij de middag aan. Alleen zitten we hier in een tijdzone die zes uur later volgt op het thuisfront. Alles moet dus wat vroeger beginnen en eindigen, wil het allemaal tijdig gedrukt raken voor de krant van morgen. Zoals de persconferentie met zes coureurs, klassieker op donderdag: die is straks al om 11u. Maar eerst ga ik achter de schermen praten met iemand van McLaren. Mijn bron in het team die in ruil voor anonimiteit wel wat off the record wil vertellen, af en toe. Ik heb het over de druk die McLaren op Honda zet, en hoor: "We hebben zeer groot vertrouwen in onze auto. Nog meer sinds Monaco. Bovendien wordt de auto met ieder klein dingetje dat we veranderen sneller en beter. We zijn er echt van overtuigd dat we een van de beste machines hebben. Een topauto. Stop er een topmotor in, en we winnen koersen."

* Donderdag 11u15: September Fernando Alonso is van dienst in de persconferentie. Hij heeft het over zijn avontuur in Indianapolis, vorige week -"ik heb er echt van genoten". Maar ook over de toekomst. De Spanjaard legt de lat hoog. Te hoog als je het me vraagt, denk ik: "Als we tegen september nog geen koers kunnen winnen, dan vertrek ik." McLaren dat in september, dus eigenlijk vanaf Monza, koersen wint? Ik noteer alvast dat Alonso volgend seizoen niet langer teamgenoot is van Vandoorne. Winnen in september? De kans is groter dat de Titanic weer uitvaart, denk ik. Soit. Luisteren naar Alonso, het is altijd een leuke ervaring. De Spanjaard laat immers altijd wel iets van zijn persoonlijkheid zien, van zijn aard. Iets menselijks, zeg maar. Op de vraag of hij het ziet zitten, dat er volgend jaar 21 koersen op de kalender zullen staan, misschien zelfs meer, ja, misschien zelfs 25 over een jaar of twee? Alonso: "Op mijn leeftijd is levenskwaliteit ook belangrijk. Als ze het zo bont maken, 25 koersen per jaar, dan ga ik met pensioen. Direct." Alonso praat ronduit over zijn IndyCar-avontuur. ©Jo Bossuyt

* Donderdag 12u: Kwaad De paddock van Montreal, hij is zoals nergens anders. Nog altijd zoals in de jaren tachtig. Geen imposante motorhomes -daarvoor is hier geen plaats naast de grote waterbaan waar tijdens de Olympische Spelen van 1976 werd geroeid. Gezellig, die kleine wandelstraat tussen pitlane en teamhokjes, die kleine metalen doosjes waarin coureurs en teambazen zitten, en de koks die buiten, achter die hokjes, hun ding moeten doen, in de buitenlucht. De coureurs staan er zeer ontspannen bij, zoals Alonso: hij is nog altijd half euforisch aan het vertellen over Indianapolis als ik bij McLaren aankom, ruim op tijd, voor een lange babbel met Stoffel. De individuele persbabbels van de coureurs, hier ook vroeger dan in andere grand prix, zijn overal elders al volop bezig. Wat Kimi Raikkonen zegt? Dat Vettel helemaal niet de nummer één is van Ferrari, want dat beide coureurs op gelijke voet staan. Jaja. En Lance Stroll, de jonge brokkenpiloot van Williams, duidelijk nog niet rijp voor Formule 1 maar er toch al in geraakt omdat vader Stroll 25 miljoen euro op tafel heeft gelegd? Dat hij zeker weet dat het goed komt. Jaja. En Max Verstappen? Dat hij nog altijd kwaad is voor Monaco -"still not happy" zegt hij tegen mijn Britse collega's- en de manier waarop Red Bull hem strategisch benadeelde, want teamgenoot Ricciardo voortrok. Jaja. Zoals in: "jaja, deze geloof ik." Kimi Raikkonen in de paddock. ©AFP

*Donderdag 12.20u: Druk? Stoffel schuift aan voor onze voorbeschouwing op de zevende grand prix van het seizoen. Hij maakt een ontspannen indruk als hij vertelt over de voorbije dagen in Montreal - dat kunt u morgen lezen in onze krant. En neen, dat Alonso terug is zet niet meer druk op zijn schouders. "Het is niet zo dat ik nu denk, ai, ze zullen me weer vergelijken met Alonso. Ik moet minstens even snel zijn als hem. Neen. Ik concentreer me helemaal op mezelf. In Monaco zette ik al een stap vooruit, want voelde me zeer goed in de auto. Die lijn wil ik hier doortrekken, samen met mijn ingenieurs." Stoffel met zijn ingenieur. ©Jo Bossuyt

* Donderdag 16u: Italiaans mysterie Mijn verhaal voor de krant van morgen is in Brussel al in een layout gegoten, klaar voor druk. Tijd om mijn dagboek bij te houden, terwijl de perszaal al begint leeg te lopen. Moet je je trouwens niet veel bij voorstellen, die perszaal. Montreal, dat is een tijdelijke tent die hier ieder jaar wordt opgetrokken. Buiten schuifelen coureurs en teambazen al naar de parking. Ik zie Toto Wolff en denk terug aan Monaco. Wie mijn verhaal van die koers in onze papieren krant las, weet dat ik het gedoe met die verlaagde bandenspanning, opgelegd door Pirelli, toen verdacht vond. Teambaas Wolff van Mercedes sterkt me in mijn overtuiging dat ik het goed gezien heb. Hij "snapt niet" waarom de (Italiaanse) Ferrari zich beter voelt met de (Italiaanse) banden van Pirelli, dan de Mercedes. "Voor mij is dat een Italiaans mysterie", zegt hij. Je zou voor minder vermoeden dat Toto iets tussen de regels laat lezen. Hoe dan ook, Mercedes zal hier zondag moeten terugslaan. Vettel won niet alleen drie van de zes voorbije races, hij heeft ook al 25 punten voorsprong in het klassement, op Hamilton. De perszaal. ©Jo Bossuyt