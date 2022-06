Onvrede over late wedstrijden op Roland Garros: ‘Tv beslist, dat is de wereld waarin we leven’

Om halfdrie dinsdagnacht waren aan de Porte d’Auteuil nog steeds tientallen toeschouwers vruchteloos op zoek naar taxi’s die hen tegen woekerprijzen naar het centrum van Parijs konden brengen. Dat was maar een van de neveneffecten van de fel gecontesteerde avondsessie.

“Het is te laat”, gaf ook Rafael Nadal toe na zijn overwinning (6-2, 4-6, 6-2 en 7-6). “We moeten een goed evenwicht vinden. Een wedstrijd die pas om negen uur ’s avonds begint, op gravel, naar drie winnende sets, kan lang duren. De tv-zenders betalen veel geld om in primetime matchen te kunnen aanbieden. Het toernooi maakt meer winst en de spelers krijgen daardoor meer geld.”

Ook Novak Djokovic wist waar de klepel hing. “Tv beslist, zij geven het geld, dat is de wereld waarin we leven.”

25 procent meer inkomsten

Voor Roland Garros is dat de wereld die ze sinds 2019 hebben gecreëerd. Tot dan werd het grandslamtoernooi op de openbare omroep uitgezonden en daarvoor betaalde France Télévisions (samen met Eurosport) 24 miljoen euro per jaar aan de Franse tennisfederatie. Ter vergelijking: Wimbledon en de US Open puren ongeveer 70 miljoen euro uit tv-rechten.

Dus vond de organisatie het logisch dat ze ook op die kar sprongen door het streamingplatform van Amazon tien avondsessies en de court Simonne-Mathieu aan te bieden. Dit betekende 25 procent meer inkomsten, jubelde toernooidirectrice Amélie Mauresmo. Want naast de extra uitzendrechten kon Roland Garros door de avondprogrammatie 200.000 tickets meer aan de man brengen. Een dagticket wordt aan 150 euro verkocht, een kaartje voor de avondsessie kost gemiddeld 100 euro.

Novak Djokovic. Beeld AFP

De avondsessies van de Australian Open en de US Open zijn min of meer ingebed in de geschiedenis en hebben bestaansrecht omdat er niet veel verandert aan de speelomstandigheden. Op gravel voelen tennisballen en banen na zonsondergang wel degelijk anders aan. Koude en vochtigheid maken dat het tennis vertraagt. Reden waarom Nadal voor de kwartfinale voor een plek in het dagprogramma (in de zon) ging lobbyen.

In Parijs ontstond trouwens nog een andere discussie: van de tien avondsessies werden er negen door mannen bevolkt. Omdat de kans op klagende toeschouwers na een vrouwenpartijtje van één uur voor 100 euro te groot was en omdat het mannentennis op dit moment meer aantrekkingskracht heeft, stelde Mauresmo.

Gisteren stond de laatste avondsessie op het programma, volgend jaar zal het er waarschijnlijk iets anders uitzien. (FDW)