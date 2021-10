‘Onverstandig dat Remco olie op het vuur gooit’: Wout van Aert not amused met kritiek Evenepoel op WK-tactiek

Wout van Aert is not amused met de uitspraken van Remco Evenepoel, als zou die niet de kans hebben gekregen om zelf wereldkampioen te worden, zelfs al had hij er zondag de benen voor. Evenepoel zei dat woensdagavond in Extra Time Koers. Evenepoel verwijt bondscoach Vanthourenhout verder onduidelijkheid in zijn tactische keuzes. Dat de bondscoach wel duidelijk was, zegt Van Aert. En ook: ‘Ik vind het niet verstandig en heel jammer dat Evenepoel dat zegt.’

Dan is het laatste woord over het wereldkampioenschap toch nog niet gezegd. Woensdagavond in Extra Time Koers was Remco Evenepoel te gast. Evenepoel reed een bijzonder WK. Hij trok in de aanval op 180 kilometer voor de streep, deed dat 100 kilometer verder nog een keer over en nam ten slotte van kilometer 50 tot kilometer 25 een hele groep met favorieten op sleeptouw. Evenepoel was al afgehaakt, toen Julian Alaphilippe op 18 kilometer voor de streep zijn laatste en beslissende aanval plaatste. Ook Wout van Aert kon niet meer volgen. Resultaat: Alaphilippe wereldkampioen, Jasper Stuyven vierde, Van Aert elfde, en een kater voor de Belgen.

Op de vraag in Extra Time Koers of hij zelf de benen had om wereldkampioen te worden antwoordde Evenepoel woensdagavond volmondig ja. Hij voegde daaraan toe dat het erg onduidelijk was wat er op het WK van hem werd verwacht. Wel duidelijk, aldus Evenepoel, was dat hij zelf niet de kans zou krijgen om wereldkampioen te worden. “Ik moest knechten.”

Wout van Aert heeft zich “gestoord” aan de uitspraken van Evenepoel. Dat zei Van Aert gisteren na afloop van de parcoursverkenning van Parijs-Roubaix. “Ik had verwacht dat er kritiek zou komen, omdat we niet gewonnen hebben. Ik kan dat wel hebben. Maar van iemand binnen de ploeg vind ik het niet verstandig om olie op het vuur te gooien.”

“We zijn als één ploeg naar het WK getrokken”, aldus Van Aert. “De bondscoach was naar iedereen toe heel duidelijk. Ik wil hem een pluim geven daarvoor, hoe hij dat heeft gedaan. Hij was al duidelijk bij het maken van de selectie. En iedereen heeft toegestemd. Volgens mij waren er nooit problemen. Ik was heel verbaasd toen ik Evenepoel woensdagavond zag. Blijkbaar is Remco in de teammeeting niet open geweest. Ik denk dat hij in Extra Time veel meer verteld heeft dan hij in de teammeeting met de nationale ploeg vertelde.”

Zo stond de vroege vlucht van Evenepoel op 180 kilometer voor de streep niet in het scenario, aldus Wout van Aert. Ook niet dat Evenepoel 100 kilometer verder nog een keer hetzelfde zou doen.

“Dat was helemaal niet de tactiek. Remco moest er nog als laatste bij zijn, voor mij en voor Jasper Stuyven. Hij heeft zelf de keuze gemaakt om twee keer op kop te gaan rijden. Het plan was om defensief te koersen. Het was gewoon niet de bedoeling dat Remco voor ons reed. Het stoort me, wat Evenepoel zegt.”

De teleurstelling dat hij het zelf niet kon afmaken en naast de wereldtitel greep, zat zondagavond erg diep bij Wout van Aert. Donderdag leek die al een beetje verwerkt. Maar de uitspraken van Evenepoel hebben niet geholpen. “Ik was er het hart van in, dat ik het niet heb kunnen afmaken. We hadden een heel sterke ploeg. Ik zag dat iedereen oprecht teleurgesteld was. Ik heb het er niet gemakkelijk mee gehad. Dan komt dit er nog bij. Dat is heel jammer.”

Ook bij Deceuninck-QuickStep ging het in aanloop naar Roubaix over het WK. Zelfs uit Denemarken kwamen er vragen. Patrick Lefevere: “Hoe we Roubaix willen winnen? We moeten absoluut vermijden om te koersen zoals België op het WK deed. Door de druk van buitenaf leek het en reed de Belgische ploeg alsof ze onoverwinnelijk was. Pas op, dat betekent niet dat we de wedstrijd zondag niet in handen zullen nemen.”

Ook Yves Lampaert kreeg nog vragen over het WK. “Achteraf is het altijd makkelijk praten. Hadden we gewonnen, dan was het wel juist geweest. Kijk, we hebben allemaal ons best gedaan. De bondscoach heeft de tactiek niet alleen gemaakt, het was ook de pers die zei dat alles op Wout moest. Misschien is er daar te veel naar geluisterd.”