Onuachu razend na nederlaag tegen STVV: ‘We played like shit’

“Sorry, maar nu kan ik de ploeg echt niet verdedigen”, zei Onuachu, fel gesticulerend en met een harde toon. “We hebben niets getoond. We played like shit.”

Genk had wel het overwicht (67 procent balbezit), maar slaagde er niet in de Truiense muur uit verband te spelen. Trésor, Ito en Bongonda dribbelden zich vast, of hun passing was te onzuiver. Maar wat vooral opviel: STVV was gretiger en won haast alle tweede ballen.

“Bij STVV wisten ze wat ze moesten doen”, vertelde Onuachu. “Als wij een lange bal speelden op mij, dan sloot niemand aan. We vochten niet voor de tweede ballen. Iedereen deed maar waar hij zin in had.”

Coach Bernd Storck kon de frustratie begrijpen. “Sint-Truiden stond defensief sterk. We hadden het moeilijk om Onuachu te bereiken. Onze balcirculatie was te traag, we vonden geen openingen.”

Storck porde zijn spelers nog aan om samen naar de thuisfans te gaan. “Dat was een pijnlijk moment”, zei Onuachu. “Onze supporters jouwden ons uit, en ze hadden alle recht om dat te doen. We weten dat we beter kunnen. We spelen niet als KRC Genk.”