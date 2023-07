Ontketende Kopecky snelt solo naar ritwinst én eerste geel in Tour de France Femmes: ‘Dit had ik al lang in mijn hoofd’

Op de dag waarop de Ronde van Frankrijk voor mannen zijn ontknoping kent in Parijs, begonnen de vrouwen in Clermont-Ferrand aan de tweede Tour de France Femmes. De rensters hadden er voor de start veel zin in, maar daar was tijdens de eerste twee uur van de etappe weinig van te merken - de weinige aanvalspogingen die er al waren, stierven elk een snelle dood. AG Insurance - Soudal Quick-Step zag met de Spaanse Mireia Benito dan weer al snel een renster opgeven na een val.

In de heuvelachtige finale ging het tempo in het peloton dan toch de hoogte in. Dé scherprechter was de Côte de Durtol, een pittige kuitenbijter van bijna twee kilometer. Team SD Worx en Lotte Kopecky leken daar in dienst van sprintster Lorena Wiebes te rijden, maar toen de Europese kampioene erdoor zakte, ging Kopecky zelf op de pedalen staan. Niemand was in staat onze landgenote te volgen. Met een kleine voorsprong kwam ze boven.

Door het gebrek aan organisatie in de achtervolgende groep en het uitstekende afstopwerk van Demi Vollering liep Kopecky in de vlakke slotkilometers steeds verder uit. Ze had ruimschoots de tijd om haar eerste ritzege in de Tour te vieren. En alsof dat nog niet genoeg was, pakte ze ook de eerste gele trui. Wat een droomstart. De moeizame Tour van vorig jaar is zo in één klap vergeten.

Lotte Kopecky: ‘Kijk ernaar uit om morgen in geel rond te rijden’

De Belgische tricolore wappert in de Tour de France Femmes. Lotte Kopecky pakte meteen uit in de openingsrit en reed zo naar haar allereerste gele trui in Clermont-Ferrand. “Ik had dit al lang in mijn hoofd. De voorbije drie weken zat ik te grappen met een vriend. Leuk dat ik het ook effectief kon doen.”

“Op de laatste klim voelde ik dat ik iets over had. Ik ging en dacht dat er iemand zou volgen, maar er was niemand mee. Vanaf de top was het alleen maar dalen, als ik mijn power kon houden, dan zouden ze me niet meer pakken”, aldus Kopecky. “De gele trui pakken is heel speciaal. Ik kijk ernaar uit om morgen in die trui rond te rijden.”

“We hadden twee scenario’s. Als Lorena (Wiebes, red.) de slotklim zou overleven dan was de sprint voor haar, maar ikzelf mocht ook gaan. Ik ben blij dat ik deze kans kreeg van de ploeg en dat ik het zo kon afmaken. Opnieuw een één-tweetje. Dit is schitterend, binnen de ploeg begrijpen we het soms zelf ook niet zo goed.”