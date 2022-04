Ontgoochelde Tadej Pogacar: ‘Ik kom zeker nog eens terug naar de Ronde van Vlaanderen’

Valentin Madouas en Dylan van Baarle kwamen zo nog terug uit de achtergrond en vervoegden het leidende duo in de laatste honderden meters. In de daaropvolgende sprint zat de tweevoudig Tourwinnaar helemaal ingesloten en moest hij tevreden zijn met een vierde plaats. De Sloveen reed na de finish direct door naar de teambus maar nam daarna nog de tijd om zijn verhaal van de wedstrijd te geven.

“Het was al bij al toch een enorme ervaring om eens die Ronde van Vlaanderen te rijden”, begon Pogacar zijn uitleg. “Het is echt wel een ongelooflijke koers en ik had enorm veel aan de ploegmakkers. Samen met Mathieu van der Poel slaagde ik erin de finale te kleuren en de koers in brand te steken.”

Na de finish was de Sloveen heel teleurgesteld. “Natuurlijk, ik kon niet sprinten”, legde hij uit. “Ik zat ingesloten en werd zo pas vierde. Let wel, ik geef niemand de schuld dat dit gebeurde. Het was mijn eigen fout. De beklimming van de Oude Kwaremont ligt me wel. Daar trok ik wel enkele keren door.

“Ook de ervaring met het publiek was uniek. Ik kreeg daar werkelijk kippenvel van al die aanmoedigingen en al dat gejuich. Wij verkenden die helling met de ploeg op vrijdag. Dan al wist ik dat daar iets kon geforceerd worden. En dat deed ik dan maar. Het was wel een nerveuze koers. In de eerste 20 kilometer kwam ik zelf even ten val. Ik verloor mijn fietscomputer maar ik kon daarna terugvallen op de raadgevingen van mijn sportdirecteur Fabio Baldato. Op de Paterberg probeerde ik Mathieu van der Poel te lossen maar dat lukte niet. Ik kom zeker nog eens terug naar deze Ronde van Vlaanderen.”