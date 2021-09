▶ Onrust voor en tijdens Antwerp - Frankfurt: hooligans vernielen supporterscafé en relletjes in tribune

▶ Bekijk: Duitse hooligans trekken spoor van vernieling in Antwerpen

Royal Antwerp FC speelde donderdagavond tegen Frankfurt in de Europa League - een wedstrijd die Antwerp overigens met 0-1 verloor. De eerste Duitse supporters kwamen woensdag al aan in Antwerpen. De politie trof maatregelen zowel in en rond het Bosuilstadion als in de binnenstad, maar er werden in de loop van de dag toch al onlusten gemeld.

Honderden supporters van Frankfurt trokken afgelopen nacht al naar de parking van de Makro. Daar hebben ze in hun auto’s overnacht, om vanochtend te voet naar café Great Old te vertrekken. “Daar kwamen ze ruzie maken en vernielingen aanbrengen aan vuilbakken en stoelen”, vertelt een ooggetuige. “De politie was maar met 15 man en daarom kregen ze een bevel om terug te trekken. Ze vroegen ons om te schuilen in het café. Plots braken de hooligans het raam en stormden ze binnen.” Daarop ontstond een gevecht, waarbij verschillende gewonden vielen, volgens getuigen ook enkele agenten.

Hooligans van de Duitse voetbalploeg Eintracht Frankfurt. Beeld RV

De politie heeft tientallen Duitse supporters opgepakt op de parking van de Makro. “De politie is er min of meer in geslaagd om de groep weg te houden van het café en de aanwezige supporters. Er is wel glasschade aan het terras. We houden de groep nauwlettend in de gaten”, zegt Willem Migom van politiezone Antwerpen. Later pakte de politie ook Duitse supporters op aan de ingang van het Bosuilstadion. In totaal werd een honderdtal supporters gearresteerd.

De onlusten gingen ook ‘s avonds verder: tijdens de wedstrijd tussen beide teams kwam het tot ongeregeldheden in de hoofdtribune. De bezoekende doelman Kevin Trapp werd geraakt door een voetzoeker vanuit een thuisvak. Wellicht wacht Antwerp hiervoor nog een fikse boete.