Ongeziene transfersoap in F1 draait vooral om Australisch toptalent

De WK-stand, waarin Max Verstappen riant aan de leiding gaat, zal niet hoog op de agenda staan. De formule 1 is in de ban van de opmerkelijkste stoelendansen in jaren.

Niet voor niets heet de periode rond de zomerstop in het formule 1-seizoen silly season; de transfermarkt voor coureurs komt dan op gang, met als gevolg een stroom van wilde geruchten. Contracten lopen bijna af en teams willen tijdig hun rijders voor het nieuwe seizoen hebben vastgelegd, zodat die tijd krijgen om te wennen aan hun nieuwe omgeving.

Zelden was het zo silly als dit jaar. Het begon met een persbericht van renstal Aston Martin, een dag na de laatste grand prix voor de zomerstop in Hongarije. Daarin stond dat tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso vanaf volgend seizoen Alpine verruilt voor Aston Martin. Voor Alpine-teambaas Otmar Szafnauer kwam dat bericht als een complete verrassing. De avond daarvoor had hij nog met Alonso gesproken over zijn toekomst en daarin gaf de 41-jarige Spanjaard geen enkele hint over zijn toekomstplannen.

Een dag later dacht Alpine de oplossing al te hebben gevonden. De Franse renstal besloot het Australische toptalent Oscar Piastri (21) te promoveren naar de formule 1. De afgelopen jaren had Piastri als lid van het talentenprogramma van Alpine indruk gemaakt door in zijn debuutjaren kampioen te worden in opstapklassen formule 3 en formule 2.

Via Twitter maakte Alpine de deal met Piastri wereldkundig. Het enige probleem? Piastri zelf wist van niets en ontkende nog geen twee uur later eveneens via Twitter een contract te hebben getekend. Hij benadrukte daarbij: “Ik rijd volgend jaar niet voor Alpine.”

Ricciardo vertrekt

Daarmee kreeg de soap een bizarre draai. Formule 1-stoeltjes zijn de gewildste plekken in de autosport. Van de honderd coureurs die dromen van een plek in de koningsklasse vallen er onderweg 99 af. Dat een coureur een deal op deze manier afsloeg, was nooit eerder vertoond.

Piastri moest daarom wel ergens anders onderdak hebben gevonden, zo concludeerden autosportjournalisten. Al snel werd duidelijk bij welk team. McLaren zocht al langer naar een vervanger voor de tegenvallende Daniel Ricciardo. Woensdag maakte het team bekend dat Ricciardo na dit seizoen McLaren verlaat, nadat coureur en team het eens waren geworden over het ontbinden van zijn contract dat nog tot en met 2023 doorliep.

De aankondiging van Piastri als nieuwe coureur bleef alleen uit. Sterker: sinds de tweet van Piastri is er geen enkel officieel bericht meer gedeeld over de zaak door McLaren of Alpine. Alpine zoekt nog uit of de jonge Australiër contractbreuk heeft gepleegd en zou geld willen zien. “We hebben veel uitgegeven om hem klaar te stomen voor de toekomst. Als die toekomst niet bij ons ligt, is het logisch dat we een compensatie willen”, zei Alpine-teambaas Szafnauer eerder deze maand tegen het Spaanse El Confidencial.

Kortom: de stoelendanssoap is nog lang niet ten einde.