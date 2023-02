Ongenaakbaar Burnley is op recordjacht in Championship

Van de records die Burnley gaat breken ligt hij naar eigen zeggen niet wakker. Evenmin van zijn tiende overwinning op rij in de Championship. De machine van Vincent Kompany tikt aan een gezapige snelheid door de Engelse tweede klasse. Met de nodige stijl, de nodige wisselstukken en de nodige investeringen. Maakt u kennis met het luxe-uurwerk van Burnley, in twaalf cijfers.

68 punten

Met 2,27 punten per wedstrijd zit Burnley op schema om het seizoen af te sluiten met 104 punten. The Clarets kunnen we zich wel geen puntenverlies meer veroorloven willen ze het puntenrecord van Reading (2006) evenaren. Burnley promoveerde de laatste twee keren met 93 punten.

61 goals

Met gemiddeld meer dan twee goals per match zit Burnley op koers om straks meer dan 90 goals te maken. Fulham lukte er vorig seizoen maar liefst 106 in 46 matchen. Bij zijn laatste twee promoties (2014 en 2016) klokte Burnley af op 72 goals.

38 verwachte goals

Expected goals is een statistische maat voor het verwachte aantal goals van een speler of team, op basis van schoten vanop gelijkaardige posities uit het verleden en de kwaliteit van die doelpoging. Burnley heeft 22,7 meer goals gemaakt dan wat de stats voorspelden. Superefficiënte aanvallers of een team dat op een wolk voetbalt, vol vertrouwen.

10 zeges op rij

Burnley kan dinsdag een clubrecord uit 1913 van de tabellen vegen door elf wedstrijden op rij te winnen. Het lukte een reeks van tien zeges op rij in 1913, 110 jaar geleden. Dat werd zaterdag geëvenaard. Met elf overwinningen op rij kan Burnley ook recordhouder worden in de Championship in zijn huidige format, sinds 2004. Ook Reading (2005) en Aston Villa (2019) zetten een gelijkaardige reeks van tien neer. Het alltime record in de Engelse tweede klasse staat op 14.

2 nederlagen

Reading verloor in zijn recordseizoen (2006) slechts twee keer. Kompany en co hebben dat cijfer al bereikt. Een nederlaag in de komende 16 matchen betekent geen recordjaar.

12 clean sheets

Coventry en dichtste achtervolger Sheffield United kunnen nog betere cijfers voorleggen wat betreft de nul houden. Maar sinds de WK-break slikte de ploeg van Kompany in 12 matchen zeven keer geen enkel tegendoelpunt. Het gemiddelde van 40 procent wordt opgekrikt.

62,8% balbezit

Burnley kan de eerste kampioen in de recente geschiedenis worden die gemiddeld meer dan 60 procent balbezit heeft. De voorbije twee keren deed Burnley het op een andere manier, met amper 48 procent van de bal. Enkel Swansea heeft dit seizoen nog vaker de bal. In zijn opstelling met vier achterin controleert het team zowat het hele veld, maar nog niet met die wurggreep zoals Man City dat doet. Rond en in de zestien van de tegenstander is er nog werk.

16.566 passes

Vroeger stond de Championship voor kick and rush. Kompany heeft de handrem opgetrokken. Zijn team is agressief in de aanval, maar is in Engeland op Man City en Swansea na wel het team waar de bal aan de laagste snelheid rondgaat. Qua balsnelheid van de aanvallen scoort Burnley het laagste in de Championship. Geduld loont. Ook qua gebruik van lange ballen staat Burnley onderin, Swansea doet nipt beter.

27 spelers gebruikt

Door de opeenvolging van wedstrijden is Kompany verplicht om vaak te roteren. Tussen zijn elf meest gebruikte spelers zitten twee transfers uit de Jupiler Pro League: Josh Cullen (Anderlecht) en Vitinho (Cercle Brugge). Rotatie lijdt zelden tot kwaliteitsverlies.

17 doelpuntenmakers

Nathan Tella, een huurling van Southampton, maakte tegen Preston een hattrick. Hij is topschutter met twaalf goals. De rest van de doelpunten zit verdeeld over zestien andere spelers.

38 miljoen euro

Uitgegeven aan 21 inkomende transfers. Burnley is met voorsprong de ‘biggest spender’ in de Championship, waar clubs gemiddeld vijf miljoen spendeerden. De oud-Premier League-clubs trekken die balans scheef. Burnley neemt 30 procent voor zijn rekening. Een degradant uit de hoogste klasse krijgt altijd nog zo’n 40 miljoen aan tv-gelden mee.

76 miljoen euro

Lyle Foster (Westerlo) is met zijn basistransferprijs van minstens elf miljoen de duurste aanwinst in de Championship. Toch hield Burnley bijna 40 miljoen over uit zijn transferactiviteiten. De club ontving 76 miljoen voor in totaal 24 vertrekkers.