‘Ongehoord om in die sector nog belastinggeld te steken’: grijpt politiek in na gesjoemel in voetbalwereld?

De onthullingen van ex-voetbalmakelaar Dejan Veljkovic over het gefoefel en gesjoemel in de voetbalwereld werden door de politici met grote ogen gevolgd. Het pleidooi voor strengere regels en minder steun klinkt unisono. ‘Het is ongehoord om in die sector nog belastinggeld te steken.’

“Het is gewoonweg een klap in het gezicht van de voetbalfans en van iedereen die eerlijke bijdragen betaalt.” Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft de reportage zelf niet gezien. “Ik was nog aan het werk, maar ik heb er wel veel over gehoord. Over de citaten van Veljkovic kan ik weinig zeggen, maar de omvang van de cases en bedragen spreekt tot de verbeelding. Kijk gewoon al naar de gigantische hoeveelheden zwart geld: dat is gewoonweg wraakroepend.”

Wat wil of kan Van Peteghem er zelf aan doen om dit in de toekomst te voorkomen? “We moeten in de eerste plaats verder werk maken van de strijd tegen zwart geld. Vandaag heeft de Bijzondere Belastinginspectie al een zeer belangrijke opdracht en is het een speerpunt in die strijd. Dat bewijst ook dat er in Operatie Zero achttien clubs fiscaal onderzocht worden. Daarover kan ik jammer genoeg niets meer zeggen.”

En net nu liet de politie weten dat wat hen betreft fiscale fraude geen speerpunt meer is. “Bij fraudebestrijding is elke schakel bijzonder essentieel: fiscus, gerecht, inspectie en politie”, zegt Van Peteghem. “Ik ga ervan uit dat het ook voor hen een belangrijk item blijft.”

Afbouwen van subsidies

Op regelgevend vlak stipt Van Peteghem aan dat er intussen al een reeks hervormingen is gebeurd. “We hebben de RSZ-bijdragen verhoogd, de aftrekbaarheid van makelaarscommissies verlaagd en het voetbal onderworpen aan de antiwitwaswetgeving. Maar wat betreft de fiscale hervorming moeten we nu nog wat verder gaan. Het overheidsgeld moet gaan naar de doelen die wij als overheid belangrijk vinden, zoals jeugd en infrastructuur: dat uitgangspunt is eerlijk en logisch. Niet iedereen binnen de regering is daar momenteel van overtuigd – de liberalen blokkeerden het voorstel van Van Peteghem – maar in maart komt dit dossier opnieuw op tafel. En met wat je nu allemaal hoort, zullen er misschien wel nieuwe stappen gezet kunnen worden. Ik zal in ieder geval een voorstel op tafel leggen van de regering. Er staan de volgende maanden ook nog gesprekken met de sector gepland.”

Van Peteghem zal in ieder geval op steun kunnen rekenen van coalitiepartner Groen. “Het afbouwen van de subsidies mag wat ons betreft veel verder gaan”, zegt Kamerlid Dieter Van Besien. “Het is ongehoord om in die sector nog belastinggeld te steken. Het is ronduit degoutant wat er dinsdag getoond werd. Als we spreken over het afbouwen van de fiscale privileges, staan de clubs op hun achterste poten. En als je dan nu ziet wat er in werkelijkheid gebeurt aan schurkenstreken. Dat ze nu hun lesje wel geleerd zullen hebben? Daar geloof ik echt niks van. Het zit zo diepgeworteld in dat wereldje.”

“Heb je intussen al één van de clubs horen zeggen: dat moet nu stoppen? Nee, toch? Dat wereldje is ziek tot op het bot.” Ook Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke windt er geen doekjes om. “Ik ben heel blij dat ik heb doorgeduwd om de antiwitwaswet goedgekeurd te krijgen voor sportclubs sinds 1 juli dit jaar en voor makelaars vanaf 1 januari volgend jaar. Dat was trouwens ook enorm tegen de zin van de voetbalclubs, maar een bonte meerderheid van Vooruit, CD&V, PS, PTB, Ecolo, Groen en Vlaams Belang keurde het toch goed. Alle verdachte transacties moeten nu gemeld worden bij de antiwitwascel, anders riskeren de clubs zware sancties.”

Daarnaast pleit Vandenbroucke voor een grondige externe audit van alle voetbalclubs die nog aanspraak willen maken op fiscale en RSZ-voordelen. “Dergelijke audits zijn bijvoorbeeld al gebeurd bij de vertragingen en de oplopende kosten van het station in Gent-Sint-Pieters. Of bij de subsidies voor de vzw Let’s Go Urban van Sihame El Kaouakibi. Zo’n audit is een gebruikelijk instrument om structurele problemen vast te stellen bij organisaties. En dat is zeker het geval voor het voetbal. Wat mij betreft kan dat door een groot extern bureau. Maar dat de voetbalwereld het zelf niet kan, dat is nu wel gebleken.”

Arrogantie van de sector

Misschien verrassend, maar de N-VA zit bijna op dezelfde lijn als de meerderheidspartijen. “Ik heb minister Van Peteghem dinsdag in de commissie Financiën zelfs gefeliciteerd met de moed die hij heeft getoond om de fiscale voordelen te willen aanpakken”, zegt N-VA-Kamerlid Wim Van Der Donckt. “Maar ook wat ons betreft gaan ze niet ver genoeg. Het is niet gemakkelijk om te vechten tegen die zware lobbymachine. Ik heb de arrogantie van de sector met eigen ogen kunnen aanschouwen bij een symposium dat de Pro League enkele maanden geleden organiseerde en waarbij ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez aanwezig was. Nog belangrijk, als mocht blijken dat topfiguren binnen de Voetbalbond en de Pro League ook betrokken zijn in deze zaak, dan moeten ze zo snel mogelijk een stap opzij zetten.”

Het mag duidelijk zijn dat de voetbalsector op nog weinig goodwill kan rekenen van de politiek. “We moeten een goed wettelijk kader opleggen aan de voetbalclubs om rechtvaardigheid in het systeem te brengen. Welke sponsor wil zich nu nog aan dat product verbinden? En hoe moeten de supporters zich nu voelen?”, besluit CD&V-Kamerlid Steven Matheï.