Onervaren Union schakelt met succes tussen Europa en België

Geen eendagsvlieg zijn: die uitdaging had Union dit seizoen voor ogen na het vorige stuntjaar. Het vertrek van sterkhouder Casper Nielsen en topschutter Deniz Undav maakte die missie er niet makkelijker op. Maar zie, na tien speeldagen pronkt Union mooi in de top vier van de Belgische competitie en Europees verrast de club nog meer met zes op zes in de groepsfase van de Europa League. Union kan zo onbevangen toeleven naar het derde Europese duel in het Portugese Braga.

“Tot nu toe hebben de club, staf en spelersgroep zich bekwaam getoond om de stress van Europa in combinatie met de competitie in België goed te managen”, vindt Union-CEO Philippe Bormans. “Evident is dat niet, na een Europees duel ’s nachts nog terugvliegen en dan twee dagen later weer spelen. Onze spelers zijn dat niet gewoon.”

Alleen na de Europese stunt thuis tegen Rangers in de Champions League-voorronde kende Union een duidelijke dip, met een 3-0-pandoering in KV Mechelen en alsnog de uitschakeling in de Schotse return. “Het blijft jammer hoe we daar verslagen zijn, maar voor ons project zijn we beter op onze plaats in de Europa League”, denkt Bormans. “We willen stap voor stap groeien. Als we in de Champions League elke week zouden verliezen, helpt ons dat ook niet. In de Europa League kunnen we wel resultaten halen.”

Ambitieuze spelers

Nog belangrijker voor Union vindt Bormans dat het team in België de voeling met de top in 1A niet verloren heeft. De huidige plek in de top vier ligt zelfs boven de verwachtingen van heel wat waarnemers. “In die verwachtingen spelen de media ook een rol. Ik vind het belangrijk dat we onze start niet gemist hebben en in een peloton staan achter de kop. Maar we mogen niet eisen dat Union in de top vier móét staan. Dat kan niet als er zes clubs zijn met een budget dat vele malen hoger is.”

Ook in het vorige stuntseizoen hield Union de druk goed af, zelfs toen de club weken op kop stond. Praten over de titelkansen was zelfs taboe. Dat ligt nu wel anders bij spelers die deze zomer bij Union tekenden: zowel Ross Sykes, José Rodriguez als Victor Boniface sprak al de titel uit als ambitie.

CEO Philippe Bormans: "Ik zie voldoende concurrentie voor Club Brugge." Beeld Photo News

“Ik heb er geen probleem mee als de spelers dat zelf zeggen”, stelt Bormans. “Het zijn sportlui, zij mogen druk leggen op zichzelf. Wij als bestuur moeten meer bezig zijn met nodige stappen om te groeien als club. Het zou echt belachelijk zijn als wij als club de spelers met de druk zouden opzadelen om de titel te halen.”

Belgisch Bayern

Tegelijk valt dit seizoen niet naast de triomfen van Club in de Champions League te kijken. Ook in de titelstrijd lijkt Club over een heel seizoen fors gewapend om zijn reeks van drie titels met een vierde te verlengen. “We willen het Bayern van België worden”, liet Club-voorzitter Bart Verhaeghe zich bij een titelviering al eens ontvallen. Bayern München zit in de Bundesliga aan tien titels op rij. Met de tientallen miljoenen euro’s waarvan Club zich dit seizoen opnieuw verzekert kan het de financiële kloof met de concurrenten uitdiepen.

Dat scenario van steeds dezelfde kampioen zou Bormans niet toejuichen. “We moeten als Belgische clubs waakzaam zijn dat zoiets niet gebeurt. Wat afwisseling is goed om de sportieve en financiële balans te bewaren. Maar zover zijn we nog niet. Ik zie voldoende concurrentie voor Club Brugge. Dit jaar lijkt Antwerp een te duchten tegenstander. Vorig jaar waren wij als promovendus dicht bij een titel. Dat wil zeggen dat België nog heel open ligt in vergelijking met andere landen.”

