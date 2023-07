Ondrejka, de nieuwe winger van Antwerp: ‘Ik plaag de fans van de tegenpartij graag. Wat trash talk, niets ernstigs’

“Ik hoop dat je me niet met de rug tegen de muur zet.” Jacob Ondrejka (20) gaat met een glimlach aan tafel zitten voor zijn eerste interview in rood en wit. Ontspannen en vrijuit. “In Zweden is wel het een en ander geschreven over mij. Als ik iets zei, maakten de media dat tien keer groter. Zo gaat het daar vaak. Kijk, ik plaag de fans van de tegenpartij graag. Wat trash talk, snap je? Niets ernstigs. Daarvoor werd ik soms aangepakt, maar ik vind het funny.”

Toen we mensen naar jou vroegen, zeiden ze in koor: ‘Hij weet wat hij wil.’ Wat bedoelen ze?

“Ik wil de bal zo vaak mogelijk hebben en dan een actie maken. Eén tegen één. Zodra ik de bal krijg, weet ik waar ik naartoe wil. Als dat is wat ze bedoelen. Ik weet vooral wat ik zelf kan. En meestal lukt het. Naast het veld ben ik meer relaxed. Ik neem het leven zoals het komt.”

Op stage stond je vaak te babbelen met de coach op het veld. Waarover?

“Hij zegt wat ik goed doe en wat nog beter moet. Daar hou ik van. Niets zo belangrijk als een coach die met je communiceert, zeker als je nieuw bent en nog moet wennen aan de manier van voetballen. Het voelt alleszins al alsof ik het gewoon ben, en dat na amper een drietal weken.”

De Zweedse competitie was nog volop bezig toen je vertrok. Heb je wat vakantie gehad?

“Niet echt. Ik heb wel bedankt voor de nationale U21, waardoor ik een weekje vrij had. Wat rust inbouwen vooraleer ik naar een nieuwe ploeg trok leek me niet slecht, zeker om niet meteen geblesseerd te raken. Je moet fris zijn voor een nieuwe start.”

Nochtans zat je in een goede flow. Sinds Antwerp je in april overnam, begon je aan de lopende band te scoren.

“Inderdaad. Ik weet ook niet wat er gebeurde nadat ik had getekend. (laat zijn handen langs zijn lichaam glijden) Een opluchting. Ik kon weer genieten van het spelletje. De ploeg begon ook beter te presteren, wat het makkelijker maakte om uit te blinken. Ik was opgewonden en ontspannen tegelijk. Ik moest toch nog iets tonen vooraleer ik vertrok?”

Klopt het dat ook Club Brugge interesse toonde?

(knikt) “Dat heb ik gehoord, maar dat is nooit concreet geworden.”

Mark van Bommel geeft op stage aanwijzingen aan de Zweedse winger. "Niets zo belangrijk als een coach die met je communiceert, zeker als je nieuw bent." Beeld Photo News

Ken je de Belgische competitie al?

“Ik weet dat het lastiger is dan in Zweden, wat natuurlijk niet de beste competitie ter wereld is. Maar ik denk wel dat ik er klaar voor ben. Onze coach vraagt veel van zijn flankspelers, dat was in Zweden niet anders. Soms voelde ik me meer wingback dan winger, met al dat verdedigen. We stonden vaak met zeven achterin.”

Zat jij ook op het puntje van je stoel op de slotspeeldag?

“Helaas. Ik heb bijna alle matchen van Antwerp gezien op mijn gsm of de tv; we zaten midden in het seizoen dus naar België komen was lastig. Maar de titelmatch heb ik gemist. Ik moest rond hetzelfde uur spelen, vijftien minuten eerder. Het einde van de match heb ik wel meegekregen en eigenlijk was dat het enige wat telde.”

Je komt erbij in een kampioenenploeg. Welke meerwaarde hoop je te bieden?

“Ik heb een heel goede trap, zowel met rechts als links. In Zweden nam ik alle stilstaande fases voor mijn rekening. Een zwabberbal om de keeper te verrassen, een gekruld schot… Liefst van al kom ik van links, om dan naar binnen te snijden en te trappen, of de combinatie te zoeken. Maar door omstandigheden belandde ik bij Elfsborg op rechts, en daar begon ik goals te scoren. Of mijn linker- en rechterbeen van hetzelfde niveau zijn? Mijn linker is best goed, hoor. In Zweden scoorde ik vier van mijn zeven goals met links.”

Je hebt één cap bij de nationale ploeg. Hoop je jezelf met deze stap meer in de kijker te zetten?

“Iedereen wil voor de A-ploeg spelen. Ik voelde dat ik er dichtbij zat, want in Zweden was ik de beste speler van de competitie. Toch selecteerden ze me niet. Dat zette me aan het denken. Wat kon ik meer doen om erbij te geraken?”

Een transfer dus?

“Misschien. Maar zelfs nadat ik had getekend bij Antwerp riepen ze me niet op. Ik hoorde er niks van. Dat was toch een beetje ontgoochelend.”

Kom je eigenlijk uit een voetbalfamilie?

“Mijn pa speelde professioneel voetbal en mijn kleine broer nu ook. Mijn jongere zus wordt wellicht nog prof. En mijn moeder voetbalde ook, maar niet op dat niveau. Dus je kunt wel stellen dat voetbal in onze genen zit. De Hazards van Zweden? (lacht) We zullen zien. Hopelijk kan op een dag samen met mijn broer spelen. Hij is nu achttien. Ik heb pas een nieuwe club voor hem gevonden, op uitleenbasis. Ik ben bijna zijn makelaar. Twee jobs tegelijk.”

Ben je het leven in België al gewend, voor het eerst zo ver van huis?

“Mijn vriendin verhuist mee naar België, maar veel tijd hebben we nog niet gehad om het land te ontdekken. En zo anders voelt het eigenlijk niet. In Zweden had ik mijn thuisstad al ingeruild voor Elfsborg, wat toch bijna drie uur reizen was. Met het vliegtuig vanuit Antwerpen ben ik vreemd genoeg sneller thuis.”

Moet een Zweed bij zijn initiatie verplicht een liedje van ABBA zingen?

“Nee. Davino Verhulst (de doelman, NVE) wilde dat ik ‘Billie Jean’ zong van Michael Jackson, maar die tekst kende ik niet. Dus ik koos ‘Country Roads’. Een klassieker, iedereen kon meezingen. Als ik iets doe, smijt ik me 100 procent. Ik ben niet verlegen. Op en naast het veld probeer ik te entertainen.”