Ondertussen in Burnley, waar de renovatiewerken van Vincent Kompany een schot in de roos zijn

Zou hij met Anderlecht inzitten? Vincent Kompany beleeft – in tegenstelling tot ‘zijn’ RSCA – topweken. Vijftien matchen op rij ongeslagen intussen. Maar hoe kreeg hij Burnley weer sexy?

Terug naar 24 juni. Een ontspannen, maar ook gefocuste Vincent Kompany stapt de perszaal van Burnley binnen. De typische pet op het hoofd, een flesje water in de hand. Ready to go. Na zijn veelbesproken breuk met Anderlecht – reken maar dat er veel paars-witte fans momenteel heimwee hebben naar het Kompany-tijdperk – begint de ex-Rode Duivel aan een nieuw avontuur.

Kompany treft er een bouwwerf aan. Burnley, net gedegradeerd uit de Premier League, staat voor een waanzinnige transferzomer. “We willen een team samenstellen met een goeie mix van ervaren spelers en jongens met potentieel”, stelt Kompany. Wel, dat doet hij ook. Geruggensteund door het bestuur neemt hij de touwtjes in handen. Een van zijn eerste werken: hij laat een lijst van de twintig fysiek sterkste spelers uit de Jupiler Pro League samenstellen op basis van data. Een cruciale waardemeter voor een loodzware competitie als de Championship, waar het er hard aan toegaat en het programma moordend is. Wie het lijstje topt? Josh Cullen. Hij wordt voor 3 miljoen weggeplukt bij Anderlecht. Anass Zaroury (Charleroi), Vitinho (Cercle Brugge), Samuel Bastien (Standard) en Manuel Benson (Antwerp) volgen. Volgens Burnleys normen goedkope spelers met potentieel.

De balans na de mercato: zestien inkomende transfers, dertien uitgaande. De renovatiewerken van Kompany vlotten echter wonderwel. Al snel krijgt hij de hele ploeg mee in zijn verhaal. Dankzij zijn positiviteit, of wat dacht u? Bij zijn eerste speech benadrukt hij dat ze sámen hard moeten werken. Hij installeert er een hecht teamgevoel én uitstekende werkethiek. Het is geen uitzondering als de spelers de club pas om 19 uur verlaten. Naar het beeld van hun trainer. Kompany staat bekend als een workaholic.

Op het veld ondergaat Burnley een metamorfose. Van het stugge kick-and-rushvoetbal naar verzorgd combinatiespel. Een revolutie. Het is de best voetballende ploeg in de Championship. Het Britse online voetbalmagazine The Athletic wijdde er deze week een uitgebreid artikel aan. Daarin zegt een clubmedewerker: “Hij is de magie hier.” ‘Vince the Prince’ wordt er op handen gedragen. Ook door zijn spelers. Manuel Benson, bijvoorbeeld. Hij kende een moeilijke start, maar zet wel stappen vooruit, onder meer na een slimme zet van Kompany. Hij droeg zijn verdedigers op om extra scherp op Benson te verdedigen op training. Het helpt de vinnige flankaanvaller om zich sneller aan te passen aan de competitie.

Natuurlijk was het niet allemaal perfect. Zo werd Burnley vorig weekend overklast door middenmoter Sunderland in de eerste helft – de scheve situatie werd wel nog rechtgezet. Vier keer al gaven de troepen van Kompany een zege weg in de laatste tien minuten, een belangrijk werkpunt. Dat schrikt Kompany niet af. Hij blijft bouwen. De stevige fundering is na vier maanden gelegd. Wie weet wordt het volgend seizoen wel Premier League?