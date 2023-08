Onder de nieuwe sheriffs van de voetbalbond gelden andere wetten bij de nationale jeugdploegen

Jacky Mathijssen (60) werd eerder al ontslagen als bondscoach van de U21. Hij betaalde de rekening voor een mislukt EK. Ook bij de andere nationale jeugdploegen zullen er verschuivingen zijn. Volgens onze informatie kreeg bij de U19 hoofdtrainer Thierry Siquet (54) de boodschap dat hij en zijn assistent Jean-François Remy (58) moeten vertrekken.

De halftijdse overeenkomst met Filip De Wilde, keeperstrainer van de U21 en U15, werd verbroken. De Wilde bevestigt zijn ontslag. “Het is jammer, want ik deed mijn job graag. We waren het niet helemaal eens over de invulling van mijn takenpakket en de verloning die daaraan vasthing.”

De ontslagen kaderen in een bredere herpositionering van de Belgische voetbalbond. Na zes jaar Roberto Martínez als bondscoach, technisch directeur en de facto alleenbepaler van de sportieve structuur van de KBVB zijn er nieuwe sheriffs die de krijtlijnen van de jeugdwerking uittekenen: Frank Vercauteren als technisch directeur, zijn assistent Jelle Schelstraete en Luke Benstead, een data-analist die ook de ontwikkeling van trainers aanstuurt.

Technisch directeur Frank Vercauteren en bondscoach Domenico Tedesco. Beeld Photo News

Benstead voerde de voorbije weken uitgebreide gesprekken met de technische staf vanaf de U15. Insiders voelden in de gesprekken dat het management van de voetbalbond de bestaande structuur en vooral de ideeën wil opfrissen.

De ontslagen van Mathijssen, Siquet en De Wilde kunnen in dat licht worden gezien. Mathijssen was sinds 2018 aan de slag bij de KBVB, Siquet sinds 2013 en De Wilde sinds 2012. Vercauteren en co. zijn op zoek naar dynamische profielen die mee zijn met de nieuwste tendensen in het voetbal. Niet toevallig het profiel van de huidige bondscoach van de Rode Duivels, Domenico Tedesco (37).

Manu Leroy, interim-CEO van de bond, spreekt van een vierjarenplan dat geënt is op de ontwikkeling van jongeren en het gebruik van data. “Martínez legde de nadruk op de brede ontwikkeling van jeugdspelers. Uiteraard blijft dat een belangrijke taak. Maar we willen daar een nieuwe dimensie aan toevoegen: de resultaten, ook bij de jeugdelftallen. We willen uit onze comfortzone komen, niet enkel tevreden zijn om mee te doen aan een toernooi maar daar ook presteren. Als een belofte kan doorstromen naar de Rode Duivels met een U21 EK-finale op zijn palmares kan dat enkel een bonus zijn.”

In dat opzicht denkt de bond aan een ex-international die het gewoon is om prijzen te winnen. Thomas Vermaelen, vorig jaar nog assistent bij de Rode Duivels, is in beeld om hoofdcoach van een jeugdelftal te worden. Deze maand zal de voetbalbond de belangrijkste knopen doorhakken.