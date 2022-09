Ondanks zijn 344 goals keert Lewandowski als verrader terug naar München

Krijgt hij een fluitconcert over zich heen? Na zijn geforceerde transfer naar Barcelona kijkt Robert Lewandowski (34) vanavond zijn ex-club Bayern München in de ogen. Daar missen ze zijn goals, maar niet zijn drama.

Een hattrick in de Champions League-opener tegen Slavia Praag. Zes treffers in vijf La Liga-matchen. Dit seizoen gemiddeld elke 52 minuten een doelpunt. Robert Lewandowski (34) doet zijn reputatie als goalgetter alle eer aan.

In twee maanden heeft hij de harten van de Barcelona-fans en de pers veroverd. Hij siert er de voorpagina’s, ‘Robotowski’ en ‘Lewangolski’ passeerden de revue. Poolse koning in Catalonië. Hij integreerde zich zonder probleem, samen met zijn vrouw en twee dochters.

Waar de liefde in Barcelona groot is, heerst in München nog steeds onvrede over zijn vertrek. Na maanden van geruchten was Lewandowski in juni duidelijk: “Ik wil Bayern verlaten en nieuwe emoties ervaren in mijn leven.” Een transfersoap barstte los. Zaakwaarnemer Pini Zahavi dropte in de media dat Bayern zijn topschutter geen contractverlenging gunde. Lewandowski voelde naar eigen zeggen een gebrek aan appreciatie. Zijn keuze was snel gemaakt. “Ik wil naar Barcelona.”

Bayern werd voor blok gezet. Het moest hem verkopen als het nog een transferbedrag wilde vangen, want zijn contract liep medio 2023 af. Een ongelukkige Lewandowski nog één jaar aan boord houden was geen optie. Voor 45 miljoen euro haalde Barça hem weg. Zahavi streek een commissie van 5 miljoen op.

“Mijn droom wordt werkelijkheid”, glunderde Lewandowski. Belangrijke kanttekening: hij leverde net in door bij Barça te tekenen. Van een netto jaarsalaris van 12 miljoen euro zou hij naar 9 miljoen zijn gezakt.

Warme ontvangst

In een interview met de Duitse krant Bild zei hij liever niet tegen Bayern uit te komen in de Champions League. “Het zou onwennig voelen.” Werden in groep C uitgeloot tegen elkaar: Barcelona en Bayern.

Vanavond keert Lewandowski voor het eerst terug naar de Allianz Arena. Er wacht hem een warme ontvangst, met 75.000 supporters die hem hoogstwaarschijnlijk zullen uitfluiten. Zijn 344 goals voor de club staan in de schaduw van zijn veelbesproken transfer. Ex-ploegmaat Thomas Müller hoopt dat de fans hem niet te fel zullen viseren. “Want hij heeft veel betekend voor de club.” Sportief directeur Hasan Salihamidzic: “Hij is een speler die bij ons alles heeft gewonnen. Ik ga hem niet uitfluiten en ik hoop dat de supporters dat ook niet zullen doen.”

De Pool werd vorig seizoen nog topschutter bij Bayern met vijftig goals. Beeld Photo News

Intussen mist Bayern, dat twaalf op achttien pakte in de Bundesliga, zijn doelpunten. Vorig seizoen legde Lewandowski er vijftig in, een aantal waar vervanger Sadio Mané niet aan zal geraken. Maar van het drama zijn ze wel af. Lewandowski vroeg de voorbije jaren vaker om een transfer, gevoed door ontevredenheid over een tekort aan kwaliteit bij zijn ploegmaats en door de kritiek die hij kreeg van de buitenwereld en de Duitse pers. “Als men denkt dat ik niet goed genoeg ben, waarom zou ik dan blijven?”, foeterde hij in de zomer van 2018. Toenmalig trainer Niko Kovac praatte een transfer uit zijn hoofd.

Dat deed Julian Nagelsmann niet. Het is een publiek geheim dat het niet klikte tussen de jonge coach en Lewandowski. Nagelsmann vond dat de Poolse sluipschutter te weinig energie bracht in de pressing. Daar malen ze in Barcelona niet om.

Bayern München - Barcelona om 21 uur