Ondanks ‘verschrikkelijke start’ racet Verstappen naar zesde zege op rij

Bij de start liet Max Verstappen (Red Bull) zich even verrassen door Lando Norris (McLaren), maar na vijf ronden stelde hij orde op zaken. Achter hem bikkelden Norris en Lewis Hamilton (Mercedes) lang om de tweede plaats. De 23-jarige Norris trok aan het langste eind.

“Het was een verschrikkelijke start”, vertelde Verstappen na de race. “Afgelopen donderdag was ik bij een marketingevent aan het driften met de wagen, dat deed ik nu ook. We moeten echt bekijken waarom dat gebeurde, want de vorige starts waren veel beter. Ook nadat ik de koppositie had overgenomen, was Norris achter mij houden niet evident. Hij had heel veel snelheid."

De safetycar moest ook uitrukken omdat de Haas van Kevin Magnussen op het circuit tot stilstand was gekomen. Verstappen, inmiddels op zachte banden, hield nadien de kloof op zo’n drie seconden.

Het was de 43ste GP-zege voor Verstappen, de 8ste dit seizoen en de 6de op rij. De grote prijs van Groot-Brittannië won hij nooit eerder, op Silverstone was hij wel één keer eerder de snelste. In het coronaseizoen 2020 won hij er de 70th Anniversary Grand Prix.

Voor Red Bull was het dan weer de elfde opeenvolgende zege, een evenaring van het record van McLaren uit 1988.

Gisteren sprokkelde de wereldkampioen een extra WK-punt door de snelste ronde te rijden. In de stand heeft hij nu al 99 punten voor op zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez. Die finishte in Silverstone als zesde, net voor de Spanjaard Fernando Alonso (Aston Martin), derde in de stand op 118 punten van Verstappen.