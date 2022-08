Ondanks riante voorsprong duldt Verstappen geen gemakzucht

De ruim twintig journalisten die zich in een cirkel om hem heen hebben verzameld, proberen hem op alle mogelijke manieren te verlokken tot een uitspraak. Heeft hij een favoriet circuit om wereldkampioen te worden? Pakt hij de titel het liefst zo vroeg mogelijk? Hoe voorkom je gemakzucht met zo’n enorme voorsprong?

Maar Max Verstappen laat zich op het circuit van Spa-Francorchamps, waar zondag het F1-seizoen wordt hervat, geen moment uit de tent lokken. Over de wereldtitel wil hij nog niet praten. “Er kan nog heel veel misgaan.”

Buiten het teamgebouw van Red Bull twijfelt in België eigenlijk niemand er nog aan dat de 24-jarige Nederlander over een paar maanden tweevoudig wereldkampioen is. Met nog negen races te gaan heeft Verstappen liefst tachtig punten meer dan zijn Ferrari-rivaal Charles Leclerc. De kans op een dramatische ommekeer is nihil; Verstappen presteert al seizoenen extreem constant. In alle races sinds 2020 waarin hem niets bijzonders overkwam, zoals motorpech of schade, stond hij op het podium (39 keer in 52 races).

Nooit tevreden

Die reeks is een resultaat van zijn stoïcijnse benadering. Nooit is het voor hem goed genoeg, nooit is hij tevreden. Ook niet nu hij afstevent op zijn tweede titel. Een jaar geleden vocht Verstappen nog een zenuwslopend titelgevecht uit met Lewis Hamilton en was zijn maximale voorsprong ooit één keer meer dan twintig punten. Elke fout of uitvalbeurt kon toen fatale gevolgen hebben. Die druk ervaart Verstappen dit seizoen aanzienlijk minder. Met zijn voorsprong zou hij zelfs meerdere races kunnen uitvallen zonder de WK-leiding te verliezen.

Of hij daardoor een relaxter gevoel heeft? “Dat zou verkeerd zijn. Er kan nog heel veel fout, of goed, gaan”, pareert hij meteen. “Onze intentie is om nog meer races te winnen. We gaan dus ook geen zeges weggeven aan andere teams om maar veilig te zijn, omdat een tweede of derde plek ook goed zou zijn. Zo werken we niet.”

Over de dreiging van gemakzucht is hij kraakhelder. “Dat is niet toegestaan en als dat het geval zou zijn, is het tijd om te stoppen met racen. Dan wil je het niet graag genoeg meer.” En hij wil juist nog heel graag.

Blunders bij Ferrari

Er wordt binnen de paddock al hardop gepraat over wanneer en waar Verstappen de titel zou kunnen pakken. Zelf is hij daar naar eigen zeggen totaal niet mee bezig. “We weten niet wat er nog gaat gebeuren. Iedereen moet bijvoorbeeld nog straffen pakken voor motorwissels. We moeten het gewoon elke race zo goed mogelijk doen. Als ik over dat soort zaken zou nadenken, sluipen er misschien fouten in. Het is dus gek om hier nu over te praten.”

Verstappen oefent op het Waalse circuit in zijn Red Bull RB18. Beeld Photo News

Daar komt bij dat zijn riante voorsprong volgens Verstappen niet representatief is voor de krachtsverschillen op het circuit. Ferrari was in veel races dit seizoen minstens net zo snel, betoogt hij. “We hadden deze voorsprong natuurlijk nooit verwacht”, zegt hij over het flinke puntenverschil dat hij voor een groot deel te danken heeft aan tal van pechmomenten en strategische blunders bij de Italianen. “Maar er is niet echt een race geweest die we volledig hebben gedomineerd. De verschillen zijn klein en ik verwacht dat dat ook zo blijft in de rest van het seizoen.”

Zo blijft Verstappen in België in al zijn antwoorden vooral zijn best doen om zichzelf niet als een nog grotere titelfavoriet te bestempelen. Eén keer laat hij merken toch bezig te zijn met andere zaken dan enkel de volgende race. Kort komt het recordaantal zeges in één seizoen ter sprake. Verstappen staat dit seizoen op acht overwinningen en heeft meteen paraat dat hij nog vijf overwinningen nodig heeft om het record van Sebastian Vettel uit 2013 (dertien zeges) te evenaren.

Of die mijlpaal een extra motivatie is dit seizoen? “Als dat lukt, zou dat geweldig zijn”, zegt hij, waarna hij zichzelf meteen weer tempert. “Maar het is al het hele jaar erg close met Ferrari, dus ik denk niet dat het makkelijk wordt om dat record te pakken.”