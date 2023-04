Ondanks matig seizoen legt Inter miljoenen opzij voor Buchanan

Met de verkoop van Tajon Buchanan zal Club Brugge na dit seizoen alvast een eerste keer cashen. De Canadees is op weg naar het Italiaanse Inter, dat een mondeling akkoord heeft over een transferprijs van 15 miljoen euro.

Na Charles De Ketelaere verhuist ook Tajon Buchanan (24) nagenoeg zeker naar Milaan. Inter bereikte reeds een akkoord met de Canadese international van Club Brugge, dat op zijn beurt rond is met de Nerazzurri. Als alles volgens plan verloopt, maakt het ene blauw-zwart na dit seizoen ongeveer 15 miljoen euro over aan het andere. Buchanan zelf wil ondanks een matig seizoen absoluut de stap zetten naar een topcompetitie en krijgt zo zijn zin.

Van een principeakkoord of handtekeningen is momenteel nog geen sprake, wel zijn alle partijen mondeling rond wat de overgang van Buchanan betreft. Behoudens verrassingen vangt Club zo een eerste aanzienlijk bedrag deze zomer. Verwacht wordt dat ook Noa Lang na drie seizoenen in Brugge de stap zet naar een G5-competitie. Die transfers zullen richtinggevend zijn voor de aankooppolitiek van Club Brugge.

Buchanan stond al een tijdje op de shortlist van Inter. In competitieverband bleef hij in zijn eerste volledige seizoen bij Club onder de radar, maar op het allerhoogste niveau blonk hij wel uit. Dat was zo op het WK in het shirt van Canada, maar meer nog in de Champions League voor Nieuwjaar. Vooral in de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid, toen Inter op de tribunes van het Jan Breydelstadion zat, etaleerde de vleugelspeler zijn kunnen.

Club betaalde in de zomer van 2021 ruim 6 miljoen euro voor Buchanan, die met een half seizoen vertraging de stap zette van de Amerikaanse MLS. Zijn verkoop levert de Bruggelingen straks bijna 10 miljoen winst op.

Dumfries vervangen

In het Stadio Giuseppe Meazza ziet men Buchanan vooral als wingback op rechts. Op die positie is het de bedoeling dat Nederlands international Denzel Dumfries voor een groot bedrag richting de Premier League vertrekt. Onder meer Chelsea en Man United tonen concrete belangstelling.

Inter is genoodzaakt te cashen en richt zich op inkomend vlak op jonge, talentvolle spelers, met het oog op een doorverkoop. Dat bevestigde voorzitter Steven Zhang onlangs tegenover Italiaanse media. Buchanan past perfect in dat plaatje. Afwachten of hij als rechtstreekse vervanger van Dumfries wordt aangezien, of dat Inter bij diens vertrek nog een extra speler inlijft op rechts.

Inter staat in de halve finales van de Champions League en is momenteel zesde in de Serie A. Indien het voor komend seizoen geen ticket behaalt voor die Champions League zou dat de weinig gunstige financiële positie van de club geen deugd doen. Toch lijkt dat de overgang van Buchanan niet in de weg te staan. In afwachting van de afronding van zijn transfer doet de Canadees er goed aan om in de Champions’ play-offs nog eens alles uit de kast te halen.

Als de verwachte transfer straks effectief wordt voltooid, scoort Club andermaal met een beproefd recept: jonge spelers één à twee seizoenen onder meer in de Champions League laten rijpen, om ze vervolgens met meerwaarde te verkopen. Na een al bij al mislukt seizoen wordt dat nog meer de insteek tijdens de komende transferperiode, waarin hoge aankoopsommen of lonen als die van Roman Jaremtsjoek of Dedryck Boyata nagenoeg uitgesloten zullen zijn.

Kadri in het vizier

Club Brugge toont dan weer concrete belangstelling in Abdelkahar Kadri van KV Kortrijk. De 22-jarige aanvallende middenvelder maakte in de terugronde vaak indruk in het Guldensporenstadion, wat ook blauw-zwart niet is ontgaan. Kadri liep vorige zomer een complexe knieblessure op tijdens het oefenkamp in Nederland en stond tot na het WK opzij. Sinds tweede kerstdag was hij vier keer trefzeker, onder meer in de thuiswedstrijd tegen blauw-zwart (1-0). Eind maart was hij nog invaller voor Algerije in de Africa Cup-kwalificatiewedstrijd tegen Niger.

Ongeacht een eventueel vertrek van Hans Vanaken ziet Club in Kadri een versterking op het middenveld. KVK wil evenwel cashen voor de Algerijn, die na dit seizoen nog drie jaar onder contract ligt in Kortrijk. Dat ook zijn ex-ploeg Paradou AC nog recht heeft op een aanzienlijk percentage van een eventuele transfersom maakt dat blauw-zwart relatief diep in de buidel zou moeten tasten voor een speler uit de Jupiler Pro League. Afwachten of de Bruggelingen daartoe bereid zijn.

De Pool Michal Skoras (links) tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Albanië. Beeld REUTERS

Naast de concrete interesse in Kadri is de inkomende transfer van de Poolse Michal Skoras op enkele punten en komma’s na afgerond. De 23-jarige international van Lech Poznan komt na dit seizoen net als Barça B-aanvaller Victor Barbéra (18), met wie eerder een akkoord werd bereikt, naar het Jan Breydelstadion. Hij tekent voor vier seizoenen.

Skoras scoorde dit seizoen 15 keer in 48 wedstrijden. Vooral in de Conference League speelde hij zich in de kijker met 5 goals en 3 assists. Skoras kan op beide flanken worden uitgespeeld. Tijdens de laatste interlandbreak mocht hij twee keer invallen bij de Poolse nationale ploeg. Blauw-zwart betaalt ruim 6 miljoen euro voor Skoras. Met de Pool haalt Club alvast opvolging voor de vertrekkende Buchanan en Lang. Een vertrek van Andreas Skov Olsen is deze zomer evenmin uitgesloten. (TTV)