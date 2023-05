Ondanks Europees ticket ziet Vanhaezebrouck toekomst van Gent somber in

AA Gent staat voor het negende seizoen op rij in Europa. “Alleen Club Brugge doet ons dat na”, zei Hein Vanhaezebrouck met gepaste trots. Na het mislopen van de Champions’ play-offs heeft hij zijn team toch kunnen klaarstomen voor die strijd om de vijfde plek. In juli spelen de Buffalo’s in de tweede voorrondes van de Conference League.

Het is met het vizier op volgend seizoen dat Vanhaezebrouck na het gelijkspel tegen Cercle nog eens aan de boom schudde. “We kunnen niet blind zijn voor de evolutie in het voetbal. Tegen ploegen met veel energie hebben wij het altijd moeilijk. Te veel spelers halen dan hun niveau niet.”

In dat opzicht is het niet verlengen van het contract van kapitein Vadis Odjidja logisch. En wat met Sven Kums? Ook hij vond nog geen overeenkomst met AA Gent.

Vanhaezebrouck: “Ik zit hier nu twee en een half jaar en wij spreken sinds dag één over investeringen. Die blijken maar niet te komen. AA Gent is de enige club die nog spreekt over covid en het wegvallen van de financial fair play. Elders investeert men gewoon. Kapitaalsverhoging na kapitaalsverhoging.”

Voorzitter Ivan De Witte gaf eerder al aan op zoek te zijn naar een investeerder, onder meer via de Britse maatschappij Tifosy. “Eind juni willen we landen”, gaf hij aan. Voorlopig is het echter stil in Gent.

Vraag is vooral of bepaalde spelers te houden zijn. Sensatie Gift Orban zit aan twintig goals, topschutter Hugo Cuypers aan dertig. Reken maar dat er voor hen interessante voorstellen zullen komen. “Ik ben verknocht aan deze club”, zei Vanhaezebrouck. “Maar als er niets gebeurt, dan zal Europees voetbal niet meer lukken.”

Voorzitter De Witte pint zich niet vast op een deadline. “Het is de taak van het bestuur om de club financieel gezond te houden. En dat op de beste manier, zonder onnodige risico’s te nemen.”