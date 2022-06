Ondanks aanslepend onderzoek neemt animo voor WK 3x3 in Antwerpen toe

De 3x3 Belgian Lions waren een hype tijdens de Spelen. Sportminnend België leefde mee met de amateurs die de profs uit grotere basketbalnaties het vuur aan de schenen legden. Het scheelde geen haar of ze grepen zelfs een olympische medaille.

Nog geen twee weken later tuimelden ze van hun wolk. De 3x3 Lions werden beschuldigd van fraude. Mogelijk raapten ze op oneerlijke wijze punten voor hun olympische kwalificatie. Een strafklacht werd ingediend, het onderzoek loopt en niemand die weet of zegt hoe hun zaak ervoor staat.

“De situatie is heel onaangenaam en weegt elke dag op mij”, zegt Nick Celis, de bezieler van het project. “Ik word altijd vermeld in dossier en de pers stelt me er constant vragen over, maar ik kan niets anders doen dan wachten op meer nieuws of op een uitspraak.”

Van zes naar vier

Intussen heeft de kandidaat-notaris zijn handen vol met het WK, dat op 21 juni in Antwerpen begint. Net als in Tokio draagt hij het petje van coach én speler. “Soms is het lastig om dat evenwicht te vinden. Ik probeer niet te hard te zijn voor mijn teammaten terwijl ik dat in mijn rol als coach soms beter wel zou zijn. Het wordt ook delicaat als ik de selectie voor het WK van zes naar vier moeten herleiden.”

Pas daags voor het WK moet Celis vier namen op papier zetten. Thibaut Vervoort en Raf Bogaerts, die na de Spelen een profcontract kregen van Sport Vlaanderen, zijn net als hun coach zekerheden. Thierry Marien is out met een schouderblessure. Zijn plek wordt ingenomen door Caspar Augustijnen, Bryan De Valck of Maxime Depuydt.

Terwijl de 3x3 Belgian Cats luidop over een medaille dromen, is Celis voorzichtiger in zijn ambities. Kleine en grote blessures teisterden hun voorbereiding. Celis zelf verloor twee maanden door een zware kniekneuzing. “We trainden wel veel individueel, maar minder als team. Het was ook altijd zoeken naar uren die voor iedereen pasten. Vervoort en Bogaerts zijn profs, de anderen werken of studeren nog. Daarom is het belangrijk om de top acht te halen, dan kan het project op financiële steun blijven rekenen.”

Veel fans

De Lions staan derde op de wereldranking. Moet een medaille dan niet het doel zijn? Celis: “We zijn geen underdogs meer zoals in Tokio. Dat voordeel zijn we kwijt. Iedereen analyseert ons nu en er zijn geen geheimen meer. De inzet moet zijn: we gaan naar de oorlog. Het mag geen spelletje zijn. We moeten keihard spelen, met de focus op verdediging en intensiteit. De rest volgt dan vanzelf.”

Op hun supporters kunnen ze rekenen. De reservaties voor de avondsessies met de Belgen lopen stilaan vol. Het zal de Belgian Lions – eigenlijk eerder de Antwerp Lions – een kick geven om op de Groenplaats te schitteren. “Dat is zeker fantastisch”, zegt Celis. “Alle onze kennissen komen ons aanmoedigen. Tegelijk heb ik als coach wel wat schrik voor de druk als ik mensen over een medaille hoor spreken. Hopelijk verlamt dat de spelers niet, want zo ervaren zijn we nu ook weer niet.”